Delgado: en juego, la coalición en 2024

Ciudad de México.- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lanzó un llamado a las dirigencias de los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) para rectificar su postura en Coahuila y apoyar a su candidato Armando Guadiana; de lo contrario, dijo, podría estar en juego la coalición en 2024.

En conferencia, advirtió que la militancia de Morena no estará de acuerdo si pierden la elección en Coahuila y siguen en la alianza sin rendir cuentas.

Delgado reconoció la decisión del PT que, a pesar de perder su registro, les dio un impulso muy importante que pudo cambiar el resultado de la elección de 2017 en el Estado de México.

“El llamado el día de hoy al PT y al Partido Verde, pues no, no puede ser un ultimátum, porque somos aliados, no tendría la autoridad para hacerlo. Pero sí estoy recordando la historia que es muy importante, de dónde nace la alianza que triunfa en 2018, y es a partir de esta congruencia en las acciones que se van tomando”, subrayó el morenista.

Exhortó al dirigente del PT, Alberto Anaya, y al senador del Partido Verde, Manuel Velasco, a que rectifiquen su postura y apoyen a Armando Guadiana.

A Alberto Anaya le cuestionó el acompañamiento con Ricardo Mejía Berdeja, exsubsecretario de Seguridad, e incluso mostró un video con Ricardo Anaya.