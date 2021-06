Delgado pide denunciar "fechorías" en portal "Defiende La Esperanza"

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, llamó dar el voto útil para su partido y con ello garantizar la continuidad de programas sociales y priorizar a quien más lo necesita.

"Estos días, los partidos de la mafia de la corrupción van a empezar a regalar de todo; acuérdense que no son sus recursos, sino de ustedes. Así que agarren todo, pero no suelten su credencial y salgan a votar sin miedo en estas elecciones, no podemos permitir que la violencia se apodere de nuestra democracia", indicó en el marco de una gira por el Estado de México.

Es importante estar alerta, advirtió, ante cualquier intento de compra del voto, extorsión o amenaza.

Pidió denunciar cualquier hecho ilícito en el portal: defiendelaesperanza.mx

"La única forma de sacar a los gobiernos de la corrupción del Estado de México es denunciando sus fechorías y malas prácticas; y claro, con un voto masivo para Morena", mencionó.

Mario Delgado llamó a levantarse "en urnas" de manera pacífica, como se hizo en el 2018, para poder refrendar la mayoría en la Cámara de Diputados y lograr que la transformación llegue a cada rincón del Estado de México.

Delgado estuvo en Ciudad Neza en uno de los cierres de campaña del abanderado a la alcaldía de la coalición Juntos Haremos Historia, Adolfo Cerqueda, en donde comentó que espera que la jornada electoral del domingo se realice en tranquilidad y sin ningún hecho de violencia que lamentar.

"Por eso quisimos venir a Neza porque ha habido muchos hechos de violencia, vamos a Chimalhuacán, estuvimos en Ixtapaluca, estuvimos también en Valle de Bravo, en las zonas más difíciles para mandar un mensaje a la gente de que hay que salir a votar, que no nos dejemos intimidar", dijo.

"Esperamos una jornada pacífica, ejemplar, donde gane la democracia, esperamos la cooperación de los gobiernos de los estados con nuestro gobierno federal que quiere garantizar pues que haya tranquilidad, que la gente salga con mucha alegría a votar, que gane la democracia", agregó.

Por lo que hizo un exhorto al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, a tener una coordinación con el gobierno federal para que la próxima jornada electoral transcurra con paz y no haya más hechos de violencia en la entidad.

Delgado augura triunfo de Morena en la mayor parte del país

Durante su intervención ante cientos de simpatizantes que se reunieron en el estacionamiento del Centro Pluricultural de Nezahualcóyotl, Mario Delgado anticipó que de acuerdo a una encuesta nacional que le entregaron este martes, Morena tendrá por lo menos la misma votación de 2018, por lo que auguró un triunfo no solo en Neza sino en la mayor parte de México.

Adolfo Cerqueda, el abanderado a la presidencia municipal, manifestó que Morena obtendrá el triunfo el próximo domingo, pues la gente no votará por aquellos partidos que los han engañado, por quienes endeudaron al país y que ahora han hecho un licuado de colores, "ellos no tienen cabida en Nezahualcóyotl", señaló.

Carmen de la Rosa, candidata de Morena a diputada, dijo que en Nezahualcóyotl ya se respira el triunfo de Morena, la gente no se dejará intimidar y acudirá a las urnas.

Al mitin acudió Pedro Carrizales "El Mijis", diputado local morenista de San Luis Potosí.