Delgado reconoce dificultad de elecciones por "mañas" de oposición

El dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Mario Delgado Carrillo, reconoció que las elecciones del próximo 6 de junio serán difíciles para darle continuidad a la Cuarta Transformación porque los 25 gobernadores de oposición tratarán de impedirlo al utilizar el presupuesto público y querer alterar la voluntad del pueblo.

"Tienen las mismas mañas de siempre (los gobernadores de oposición), van a querer meterle mano a las elecciones, van a endeudar para tratar de comprar la voluntad de la gente. Pero ya sabemos también cómo combatir esas prácticas, ahí está la experiencia de 2018 y tenemos que repetirla, tenemos que garantizar que salga adelante la Cuarta Transformación", expresó.

También, arremetió contra la alianza que conformaron el Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), porque "ya se quitaron la máscara".

"Una alianza que lo único que quieren es detener, descarrilar nuestro proyecto, el proyecto del Presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador). ¿Por qué?, porque extrañan sus negocios, extrañan las complicidades, la corrupción.

"Siempre se dijo que eran lo mismo el PRI y el PAN, ahí está, ahora dan la razón histórica, sí son lo mismo, lo que los une son intereses, lo que los une es la corrupción, se quitan la máscara y tienen el mismo rostro, el rostro de la corrupción", acusó.

El presidente nacional morenista acudió a Nezahualcóyotl, considerado el bastión del PRD en el país donde gobierna el alcalde Juan Hugo de la Rosa, quien renunció en el 2019 al sol azteca, y ahí dijo que la alianza panista-priista-perredista solo busca evitar que Morena obtenga la mayoría en el Congreso de la Unión porque les molesta que se destinen los recursos a programas sociales en beneficio de los pobres y extrañan sus "moches", por lo que quieren ser mayoría para robarse el presupuesto, como ya lo hicieron antes.

"La mayoría de Morena en la Cámara de Diputados ha hecho las reformas de la transformación, que el presidente ya no tenga impunidad, que el pueblo ya no mande a través de la revocación de mandato de las consultas populares, se echó abajo la mal llamada reforma educativa y se hizo una nueva, se creó la Guardia Nacional, se hicieron derechos sociales los programas del bienestar, por qué decimos que están en contra, porque votaron en contra", comentó.

Juan Hugo de la Rosa García, dirigente nacional de Unidos por un Mejor País, convocó a la unidad de todas las fuerzas progresistas y de izquierda a superar y mirar más allá de los intereses de grupo o personales.

"Estamos aquí quienes, desde diferentes trincheras de la izquierda social, política y partidaria, hemos transitado con encuentros y desencuentros un largo camino, de luchas por reivindicaciones económicas, políticas, sociales, así como de mejores condiciones de vida y de trabajo para los mexiquenses, nos une la aspiración de tener un México democrático, con menos desigualdad social, con justicia, donde desaparezca la corrupción.

"Así estableceremos mecanismos para construir acuerdos y consensos en una ruta crítica que trascienda la fecha de las elecciones federales y locales del 6 de junio de este año, las cuales son inéditas porque están en juego no solo la elección de ayuntamientos, sino también la de los legisladores de la Cámara Local y la Cámara de Diputados Federales", mencionó.

El edil de Nezahualcóyotl consideró que con la unidad de las organizaciones de izquierda se podrá lograr la mayoría en la Cámara de Diputados federal que permita continuar el esfuerzo del presidente para avanzar en la transformación de México.

"Tener las mejores condiciones y ganar el referéndum que ratifique la permanencia del presidente de la República en 2022, y sentar las bases para que en el 2023 por fin se alcance la alternancia en el Estado de México, para así mejorar a fondo la vida de los mexiquenses y siga adelante la Cuarta Transformación", dijo.