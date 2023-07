Delgado sobre Alfaro: lo respeto, pero discrepo en que no hay diálogo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 7 (EL UNIVERSAL).- Tras el anuncio del gobernador Enrique Alfaro la tarde de este viernes sobre bajarse de la contienda electoral de 2024, el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado expresó su respeto ante la decisión del político.

"Siempre lo he respetado y sentido orgullo por su buen gobierno", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, en el hilo que compartió el líder nacional de MC, reiteró que pese al respeto no comparte la falta de diálogo que mencionó Alfaro en su video.

El gobernador de Jalisco detalló que no buscaría la presidencia porque quiere concentrarse en el cierre de su gobierno, además que considerar que su movimiento "no debería haber optado por el camino del aislamiento".

"No apoyamos la forma en que se ha planteado la alianza, pero tampoco mostramos disposición para encontrar una fórmula que sí funcione", exaltó.

Ante ello, Delgado reiteró que "Movimiento Ciudadano es la nueva opción que demanda México" y que cuentan con las condiciones para seguir siendo una alternativa.