Delgado y Sheinbaum, "el mayor desprestigio de CDMX": Döring

El diputado local del PAN, Federico Döring, advirtió que Claudia Sheinbaum y Mario Delgado, "tienen que acostumbrarse al PAN y a su crítica diaria", porque ellos son los únicos responsables de las tragedias, inseguridad, dolor de los capitalinos y haber frustrado el avance de la Ciudad con la ideología de Morena.

"Ustedes presumen de una Ciudad innovadora y de derechos, pues respeten el derecho a la crítica y a la libertad de expresión, porque los ciudadanos le han obligado a usted jefa de Gobierno, y a mí, a convivir en la pluralidad", enfatizó.

A través de un video, el panista comentó que los capitalinos están muy enojados con Morena, y los resultados electorales del 6 de junio, no son producto del "desprestigio", sino de la falta de inteligencia para gobernar.

"Y falta de inteligencia de quien rige las políticas públicas desde su dirigencia nacional, eso es desprestigio. No saber cómo hacer las cosas y no saber ser administradora de la función pública", sentenció.

Insistió que Florencia Serranía no debe seguir en el Metro, tras la desgracia fatal en Tláhuac y varios desperfectos convertidos en escándalos en lo que va de la gestión de Sheinbaum Pardo.

"Con tres tragedias humanas y usted doctora, no quiere pedirle la renuncia. No permitió Morena que compareciera en el Congreso, donde sus diputados hacen lo que usted les ordena, pues tampoco quisieron crear una Comisión Especial", denunció el panista.

Ante este panorama, el legislador insistió que "es desprestigio tener a la Ciudad con la tasa más alta de exceso de mortalidad en la pandemia de toda Latinoamérica. Es la que tiene el peor manejo en exceso de mortalidad por pandemia", dijo.