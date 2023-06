Demanda para reparación de refrigeradores se duplica en Guanajuato

A-AA+

La ola de calor duplicó el trabajo en el taller de reparación de David González Arredondo; en diversos rumbos lo requieren con "urgencia" para que acuda a reparar refrigeradores, "y es que ni esos aparatos aguantan las altas temperaturas".

David tiene 51 años y ha dedicado 33 a reparar equipos de refrigeración industriales y domésticos. Este es el primero que le ha tocado revisar a consecuencia de los 40 grados.

Los refrigeradores operaban con climas de 34 a 35 grados. "El equipo está aclimatado también".

Desde hace tres semanas que subió el termómetro, el trabajo se incrementó en todos los talleres. Su negocio extendió la jornada laboral hasta las nueve de la noche. "Todos los técnicos están saturados de trabajo, es como una bolsa de hielo, que no hay", comentó.

Mientras revisa un equipo que dejó de congelar, los mensajes no cesan: clientes que le piden que vaya de inmediato a revisar sus aparatos y otros requieren la instalación de aire acondicionado.

"Todo es urgencia. Las clientas me dicen: ‘Me urge porque se me echan a perder los alimentos’ y para mí es prioridad un refrigerador de casa, porque es un tema de salud y economía para las familias. La prioridad es atender a las familias, que hablan preocupadas porque los alimentos se les echan a perder", aseguró. En segundo lugar, están los negocios que venden lácteos y, por último, los negocios cerveceros, dijo. El día le alcanza para reparar siete refrigeradores.

González Arredondo añadió que para él también ha sido complicado trabajar con este clima: "El calor es la muerte, está insoportable".

David, quien laboró en dos empresas cerveceras, en la feria y en Estados Unidos, mencionó que los aparatos resienten las elevadas temperaturas. Explicó que con el incremento del termómetro baja la eficiencia del frío y sube el consumo de energía. "Mientras el clima esté fresco no pasa nada. Muchas familias la están pasando difícil. No duermen", agregó el también experto en instalación de aire acondicionado.

Sin embargo, los equipos tardan en llegar de la fábrica porque no se dan abasto para surtir.