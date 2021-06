Demandan en Congreso de la Unión vacuna para adolescentes de entre 12 y 15 años

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión analiza un punto de acuerdo presentado por legisladores del Partido Encuentro Social donde exhortan a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a acelerar la autorización y registro sanitario para la vacunación en México contra el Covid-19 dirigida a jóvenes entre 12 y 15 años de edad.

La diputada federal, Irasema del Carmen Buenfil Díaz propuso exhortar al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Salud, se valore la modificación de la política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 para la prevención de coronavirus en México, en función de la aplicación internacional de vacunas a adolescentes de 12 a 15 años de edad.

Argumentó que dicha política presentada a finales del año 2020, en su versión más reciente, sólo contempla a la población mayor de 16 años sin determinar una etapa específica para que este grupo pueda recibir la vacuna. Lo anterior debido a que en el momento de su publicación, las autoridades internacionales de salud, afirmaron que no existía evidencia científica sobre la seguridad y eficacia de las vacunas en personas menores de 16 años.

En el punto de acuerdo que se analiza en comisiones se indica que no obstante, en los primeros días del mes de mayo de este 2021, las autoridades de salud en Canadá dieron a conocer la aprobación para la aplicación de la vacuna contra Covid-19 de Pfizer y BioNTech en menores de edad a partir de los 12 años.

De acuerdo con ensayos clínicos realizados por los mismos laboratorios a más de 2 mil jóvenes entre 12 y 15 años, la vacuna de Pfizer arrojó un 100% de eficacia, convirtiéndose así en el primer país del mundo en suministrar vacunas contra el coronavirus a personas tan jóvenes.

En Estados Unidos el proceso para la autorización de la vacuna en adolescentes, ha tenido un gran avance en los últimos días, ya que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), por sus siglas en inglés) autorizó el uso de emergencia para la vacuna de Pfizer contra el Covid19 para menores de 12 a 15 años, estando a un paso de la aprobación final por parte del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC y comenzar su aplicación en las personas de este grupo de edad.

Los legisladores de Encuentro Social agregaron de acuerdo con datos del Instituto Belisario Domínguez (IBD) desde que comenzaron las mediciones en 2020 hasta abril de 2021, se han registrado 120 mil 440 casos confirmados de niñas, niños y adolescentes de 0 a 19 años; esto es 5.2% del total de casos positivos de coronavirus en nuestro país.

Los casos de niñas y niños contagiados que no requieren de hospitalización han sido su mayoría con 113 mil 889 casos y el resto ha necesitado hospitalización (6 mil 551 niñas, niños yadolescentes); es decir, del total de casos confirmados de coronavirus de menores de 19 años, 5.4% ha necesitado hospitalización.