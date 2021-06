Demandan en el Senado mayor presupuesto al campo

El senador Erandi Bermúdez Méndez aseguró que la estrategia para el campo mexicano presentada por las autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) es solamente una carta de buenas intenciones, ya que no se cuenta con presupuesto suficiente para el sector."El campo mexicano requiere más presupuesto para 2022, no cartas de buenas intenciones", advirtió durante la reunión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado de la República con funcionarios de la Sader."Me preocupa (que no se tenga definido el presupuesto para el campo) porque luego nacen programas muy ambiciosos, pero a la hora de los pesos y centavos no alcanza. Hay programas que se oyen muy bonito pero cuyo presupuesto no les alcanza", manifestó el senador del PAN.Bermúdez Méndez condenó que solo se anuncien los programas y se ilusione a los productores, como fue el caso de la entrega de fertilizantes o el fomento a la producción ganadera, programas federales que, denunció, se quedaron cortos en recursos.El legislador por Guanajuato mencionó que es la Sader la secretaría de Estado que más ha padecido por los recortes al presupuesto, situación que ha sido alertada por todos los Grupos Parlamentarios en la Cámara Alta desde hace dos años. "Hacienda tiene que voltear los ojos a la Sader, que ha sido una de las secretarías más afectadas por los recortes en el Presupuesto de Egresos de la Federación", remarcó.