Demandan fin de violencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Mujeres de todas las edades se manifestaron ayer en varias ciudades del país, previo a las marchas con motivo del Día de la Mujer que tendrán lugar este lunes.

En Monterrey, Torreón, Reynosa, Irapuato, Culiacán, Puebla, Mérida, Juchitán y la ciudad de Oaxaca, las consignas concidieron en la petición de justicia para las miles de víctimas y el fin de la violencia feminicida que año con año cobra la vida de miles de mujeres en el país. Algunos grupos también defendieron su derecho a decidir sobre sus cuerpos.

En Monterrey, cientos de mujeres, entre ellas madres e hijas, participaron en la Rodada Feminista. El contingente era custodiado por mujeres policías que avanzaban sobre las banquetas, ante lo cual las manifestantes coreaban: "Me cuidan mis amigas, no la policía" y "No alcanzan los policías para cuidarnos, sólo cuando estamos protestando".

Otras llevaban banderines verdes con la leyenda: "Ya nadie puede decidir por mí", mientras que en cartulinas destacaban algunos mensajes, por ejemplo: "La humanidad siempre ha tenido miedo a las mujeres que vuelan libres. Sean Brujas".

En Torreón, el grupo de Madres Poderosas, colectivo de la región Laguna, clavó cruces con los nombres de sus hijas, víctimas de feminicidio, en un antimonumento para exponer lo que, dijeron, ha sido la falta de capacidad de las autoridades para garantizarles justicia.

Danna Milagros, Karen Arely, Daysy Viridina, Elizabeth, Milagros, Cecy, Berenice, Claudia, Perla, Dalia, Ana Karen, Sharon, Paola Monserrat son 13 mujeres que han sido asesinadas desde 2014 y cuyos nombres estaban escritos en las cruces de madera color rosa. Además, se colocó una cruz más grande, con la leyenda: "Ni una menos".

En Reynosa, Tamaulipas, activistas participaron en una rodada a favor de los derechos de la mujer y denunciaron un alza en el número de casos de abuso contra las mujeres.

Con cubrebocas y pasamontañas, unas 100 oaxaqueñas se abrieron camino entre las calles de la capital para exigir justicia por las más de 500 mujeres que han sido asesinadas de manera violenta durante la actual administración, así como acciones de investigación en los 800 casos de mujeres desaparecidas.

"¡Las niñas no se tocan!", gritaron en medio de consignas a su paso por los templos católicos del centro de la ciudad, donde realizaron pintas a favor del aborto seguro y gratuito para todas las mujeres de Oaxaca.