Demandan igualdad en las labores de búsqueda en Zacatecas

Colectivos de familiares de personas desaparecidas se manifestaron este miércoles afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, para exigir igualdad, y que así como se ha desplegado un operativo para localizar a la esposa e hija de un militar del 97 Batallón de Infantería, también se busque a los cientos de desaparecidos que hay en la entidad.

Los manifestantes urgieron no sólo a la fiscalía zacatecana, sino también al gobernador David Monreal, a la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional a reforzar la búsqueda por todos, al argumentar que "no hay ciudadano de primera ni de segunda", porque todos merecen la misma urgencia de buscarlos.

Leticia Castañeda, integrante de uno de los colectivos de Fresnillo, quien busca a su familiar Raúl Plascencia Castañeda, trabajador del Hospital General de Fresnillo, desaparecido el 1 de marzo, dijo que se unen a la exigencia de la búsqueda de las dos mujeres y la bebé, pero también piden "trato igual" para buscar a todas las víctimas, al dejar en claro que no sólo se deben movilizar a las fuerzas del orden si se tratan de familiares del Ejército o de una institución gubernamental.

Aseguró que en el colectivo de Fresnillo hay preocupación porque, tan sólo en marzo, la fiscalía de Zacatecas publicó más de 16 fichas de búsqueda de personas no localizadas de este municipio.

Otros ayuntamientos con alto número en cédulas de búsqueda son: Calera, Guadalupe, Zacatecas, Tlaltenango, Valparaíso, Jerez, Pinos y Trancoso.

Se mantiene investigación

En tanto, ayer se informó que continuaban los operativos de búsqueda realizados por militares para dar con el paradero de Vianey Leonor, de 26 años, su hija Zoé, de seis meses, esposa e hija de un elemento del 97 batallón militar, así como de Alma Yuliana, de 26 años.

Las dos mujeres y la bebé viajaban en un automóvil el pasado lunes 3 de abril, cuando fueron interceptadas y secuestradas por hombres armados en el municipio de Fresnillo. Este miércoles, en redes sociales, la población informó sobre operativos en los municipios de Fresnillo y Jerez, pero ninguna autoridad emitió información oficial si esos operativos estaban relacionados a la búsqueda de las mujeres.