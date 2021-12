"Democracias no deben sucumbir ante embates populistas", dice Alejandro Moreno en reunión de Coppal

El presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Coppal) y líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que las democracias de la región no deben sucumbir ante los embates de narrativas populistas y autoritarias.

Al inaugurar la XXXIX Reunión Plenaria de ese organismo, el también diputado federal dijo que durante los últimos dos años y bajo un contexto extraordinario, las democracias en América Latina demostraron y mostraron resiliencia y garantizaron la integridad de las elecciones y la transferencia del poder.

Agregó que es claro que las democracias y el cúmulo de discusiones, acuerdos, reformas y movilizaciones que se dan en el marco de la región, siguen demostrando tener un importante efecto estabilizador.

Sin embargo, añadió, es fundamental que se sigan impulsando democracias sólidas, que observen el imperio de la ley y la división de Poderes, que den cauce y amplifiquen las voces de la sociedad civil activa, de los medios de comunicación independientes y de las fuerzas de la oposición.

"Que garantice la integridad de periodistas, defensores de derechos humanos y defensores ambientales, porque no podemos sucumbir ante narrativas populistas", dijo el líder priísta.

Aseguró también que la Coppal es una organización sólida, con posicionamiento progresista que reafirma su compromiso con el desarrollo y con el avance democrático de los pueblos.

"Defender la democracia no se trata de unas ideas solo abstractas, sino de ponernos al servicio de la sociedad, de proteger, ampliar y sumar a las conquistas que tanto nos han costado a nuestros pueblos", agregó.