Denigrante que AMLO no haya colocado la bandera en el Zócalo: Creel

El presidente de la Cámara de Diputados, el panista Santiago Creel, le envió un mensaje al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y le dijo que es denigrante que no se haya colocado la bandera nacional en el asta de la plancha del Zócalo capitalino en el marco de la concentración ciudadana en defensa del INE.

En entrevista, el panista refrendó los objetivos de la protesta y dijo que ni el INE ni los votos se tocan.

"El INE no se toca y nuestros votos tampoco se tocan, es denigrante para usted no haber puesto nuestra bandera en pleno Zócalo", dijo el panista capitalino