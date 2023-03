Denise Dresser recuerda promesa de AMLO sobre desaparecer el Cisen

A-AA+

La politóloga Denise Dresser recordó el tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual anunciaba el cese del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Publicado el 23 de diciembre del 2017, el tuit del presidente López Obrador anuncia que, al triunfo de su movimiento, desaparecerían el Cisen, la oficina de espionaje político de la Secretaría de Gobernación.

"El chiste se cuenta solo": Dresser

Por lo anterior, la también escritora escribió: El chiste se cuenta solo. #GobiernoEspía.

La semana pasada se dio a conocer el espionaje en Tamaulipas, a Raymundo Ramos, defensor de derechos humanos, por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Tras este hecho, el pasado 10 de marzo, en su conferencia mañanera, el Presidente rechazó que se trate de acciones de espionaje, sino de inteligencia e investigación que lleva el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para no usar la fuerza.

"Se tiene que hacer investigación, que no espionaje, que es distinto, el Instituto de Inteligencia (CNI) hace investigación, porque nosotros sostenemos que es muy importante hacer la investigación, inteligencia, para no usar la fuerza", dijo.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que no hay ninguna ilegalidad en el trabajo que realiza el CNI en conjunto con la SEDENA.