"Denuncia a fabricantes de armas de EU 'no es injerencista'", dice López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la denuncia que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) presentó en contra de los fabricantes de armas de Estados Unidos, no es injerencista y no va contra el gobierno del presidente Joe Biden.

"No es un hecho injerencista, no es contra el gobierno de Estados Unidos, es un procedimiento civil, porque nos afecta que no haya control sobre la venta las armas, no es ir en contra de la (segunda) enmienda que les da el derecho a los estadounidenses de portar armas".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo señaló que esas empresas hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada.

"Con lujos en las cachas, especiales, y ellos lo saben, que es para nuestro país el destino de esas armas".

Explicó que la demanda es por la forma en que se fabrican y venden estas armas y llegan a México y causan muertes, porque no hay ninguna limitación y control.

"Compran hasta, por internet, Barret calibre 0.50 y armas de alto poder que se introduce en este país".

Señaló que la Corte de Boston va a resolver, no es algo que se tiene que resolver pronto, pero una resolución favorable ayudaría mucho por el control de las armas.

El miércoles, en un hecho inédito, el Gobierno de México interpuso una demanda civil en Estados Unidos contra empresas radicadas en ese país por "prácticas comerciales, negligentes e ilícitas, que facilitan el tráfico ilegal de armas a México".

La demanda plantea un daño a México hasta por 10 mil millones de dólares.