Denuncia contra consejeros del INE, "un atentado contra la democracia", dice la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Los coordinadores parlamentarios del PRI, Rubén Moreira, del PAN, Jorge Romero, y del PRD, Luis Espinosa Cházaro, todos integrantes de la coalición legislativa de Va por México, condenaron la denuncia que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, interpuso ante la Fiscalía General de la República (FGR), para demandar penalmente a los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que el pasado 17 de diciembre aprobaron suspender temporalmente la realización de la consulta de revocación de mandato, bajo el argumento de falta de presupuesto.



En entrevistas con El Universal, afirmaron que dicha acción representa un "atentado contra la democracia".

"Es importante que los grupos parlamentarios de las fuerzas políticas levantemos la voz para condenar lo que está sucediendo, uno como partido o como político puede estar de acuerdo o no con el árbitro, pero no podemos consentir un ataque al órgano garante en estos momentos, es un mal mensaje para México y para el mundo, lo que hoy está haciendo el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados es un atentado contra la democracia", puntualizó Moreira Valdez.

El líder tricolor hizo votos porque tras la denuncia, Morena y Mario Delgado desconozcan la acción, pues advirtió que si la respaldan "estaremos pensando que se trata de romper el orden institucional en el país".

Por su parte, Romero Herrera aseguró que el presidente de la Cámara Baja se convirtió en un "vulgar instrumento represor del gobierno".

"Que tristeza que este hombre que se dice Presidente de las y los diputados, se convierta en vulgar y gustosamente un instrumento de la represión política de este gobierno autoritario y represor, ahora él ya quiere ser la carita feliz de esa represión", aseveró.

El panista aprovechó para pedir a Gutiérrez Luna "que lea bien el artículo 216 del código penal", en el que se señala que el presunto delito de coalición de servidores públicos, "no aplica cuando quién se coaliga lo hace en el ejercicio de sus derechos".

Finalmente, el coordinador del PRD en San Lázaro, Luis Espinosa Cházaro, advirtió que en este gobierno, se usa a las instituciones como "garrote político".

"Yo lamento, de nuevo, que las instituciones de nuestro país están llegando a tal grado de deterioro, las personas que representan a las instituciones no pueden hacer lo que sus caprichos determinen, el Presidente de la Cámara es presidente de un poder constitutivo del Estado y no puede utilizarlo como garrote político, no puede porque lo que se demerita son las instituciones, lo que está sucediendo es que estamos demeritando a las instituciones del país que durante muchos años fueron el soporte institucional que le daba viabilidad a la vida democrática en México", indicó.

El líder del sol azteca hizo votos porque en el ejercicio de sus funciones "la fiscalía hago valer su autonomía y conforme a derecho determine que esta denuncia es política y no jurídica".