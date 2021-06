Denuncia PAN ante ONU crisis de salud y de violencia en México

La senadora del PAN, Kenia López Rabadán durante su participación en el taller virtual "La Recuperación de la Pandemia de Covid-19 a través de una perspectiva de los Derechos Humanos: la Contribución de los Parlamentos", que organiza la ONU, denunció que México atraviesa por tres graves problemáticas: la crisis económica, de salud, no solamente por la pandemia de coronavirus y un alto nivel de violencia en nuestro país.

"En México el gobierno ha decidido no invertir en pruebas de Covid-19, nunca pudimos contar con una inversión clara para que se supiera quién tiene esta enfermedad y quién no. El Ejecutivo Federal ha decidido no usar cubrebocas y ese es el mensaje público, verdaderamente complicado. No se ha tenido una vacunación exitosa, apenas estamos rondando el 20% de mexicanos vacunados", dijo la legisladora.

En México oficialmente han fallecido cerca de 240 mil personas a causa de la pandemia, pero estudios internacionales y proyecciones de instituciones como la UNAM sitúan la cifra en cerca de medio millón de muertos por Covid-19.

También expuso "las mujeres hemos sufrido un impacto diferenciado, se ha incrementado la violencia en contra de las mujeres en México más de 50% en mayo de este año, en comparación con mayo del año pasado. De cada 3 viudos, dos son mujeres. De cada 10 personas que pierden el empleo en México, 7 son mujeres".

La panista señaló que "sin duda estamos atravesando por tres crisis: falta de dinero, un problema de salud -somos el cuarto país en el mundo con más muertes en el planeta- y una inseguridad que cada día se vuelve más complicada. Hoy estamos en una discusión nacional muy lamentable, sobre la falta de medicamentos para niños con cáncer".

En ese sentido, cuestionó "¿qué hacer para que en México y otros países que están en una condición similar, puedan rectificar el rumbo?".

Durante su participación López Rabadán agradeció a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, su pronunciamiento sobre las pasadas elecciones en México y su preocupación por el alto nivel de violencia en el período electoral.

Asimismo, López Rabadán agradeció a Peggy Hicks, directora de la División de Participación Temática, Procedimientos Especiales y Derecho al Desarrollo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, su intervención.