Denuncia Romero Hicks opacidad e impunidad en compras federales

El gobierno federal ha recurrido a las más viejas prácticas de la función pública, a través de millonarias adjudicaciones directas de las dependencias, denunció el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks.

A través de un comunicado, recordó que en el más reciente reporte de las dependencias federales, del total de recursos erogados en 2020, gastaron por la vía de adjudicación directa entre 72 y 98 por ciento sus recursos.

Explicó que acuerdo al informe del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), las instituciones federales no priorizan la licitación pública y destinan miles de millones de pesos a las adjudicaciones directas.

"Mientras las instancias encargadas de combatir la corrupción del régimen callan y solapan los negocios irregulares de la "cuarta trastornación", es la sociedad civil la que asumió el digno papel de vigilar que el Presupuesto de Egresos de la Federación se destine correctamente, conforme lo ordenó el Congreso de la Unión", acusó Romero Hicks.

De acuerdo con el análisis, Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V ( BIRMEX), empresa de propiedad estatal, asignó 98% del monto destinado a compras públicas por el procedimiento de adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos gastados sin concurso.

El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75% del monto total en 2020

La Secretaría de Marina (SEMAR) no canalizó recursos por licitación pública en 2020. La SEMAR adjudicó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (25%).

Mientras que ocho de cada 10 pesos gastados por la Secretaría de la Función Pública en procesos de compra fueron por adjudicación directa, solo uno de cada 10 se manejó por procesos de licitación pública

DICONSA adjudicó únicamente el 4% a través de licitaciones, lo que representa 460 millones de pesos.

"Con lo anterior se confirma la postura asumida por el PAN a lo largo de la 64 Legislatura. El mal gobierno, las pésimas decisiones y las variedades autoritarias del presidentes Andrés Manuel López Obrador han llevado al país a una situación crítica en diversos ámbitos de la vida pública como democracia, salud, economía, derechos humanos, transparencia, Estado de derecho, gobernanza, combate a la corrupción y rendición de cuentas", aseveró el líder panista.

El coordinador parlamentario insistió en que en este gobierno las prácticas del viejo régimen están más presentes que nunca, "con un partido que quiere imponer la hegemonía y una administración pública cuyo andamiaje se construye sobre la base del abuso de poder, que busca burlar los límites de la Constitución General de la República o bien la interpreta a su contentillo discrecional".

"Los casos expuestos aquí son una pequeña muestra de lo que hemos vivido los mexicanos en estos tres años de "trastornación", cobijados por el presidente López Obrador quien no ha hecho nada para investigar los negocios turbios de sus hermanos recibiendo sobres con fajos de billetes, contratos y concesiones", concluyó.