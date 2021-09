Denuncian a Club Campestre de Querétaro que prohíbe entrada a mujeres a su restaurante

Asociados del Club Campestre el Campanario, decidió prohibir el acceso a las mujeres al "Hoyo 19", un restaurante-bar de corte familiar que opera al interior de este club, uno de los más exclusivos que operan en el estado de Querétaro.

Lo anterior lo denunció un grupo de socios de este Club que por medio de una carta pide que se dé marcha atrás a esta medida, debido a que se al restringir el acceso a las mujeres al mencionado bar, se vulnera el derecho a la igualdad.

"Nos manifestamos los asociados que suscriben la presente carta, acompañados de sus familias, para atentamente solicitar se tomen las medidas legales y necesarias para anular dicha votación".

En la carta que firman alrededor de 30 socias y socios de este Club -misiva que EL UNIVERSAL Querétaro tiene una copia- reiteran que la prohibición del acceso a mujeres al "Hoyo 19" es discriminatorio.

"Nuestros propios estatutos establecen en su artículo Décimo Noveno, que los asociados y sus familiares admitidos, conforme a estos estatutos, tendrán derecho a usar los edificios, servicios e instalaciones y campos de la Asociación conforme sus reglamentos internos...", exponen.

Recordaron que el artículo 3, del Capítulo III, del Reglamento del Club establece que "al Bar Hoyo 19 solo podrán tener acceso los asociados, sus familiares, y sus invitados que sean mayores de edad, estando estrictamente prohibida la entrada a menores de edad".

Refieren que podrían acudir a organismos Federales como lo es el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), creado para promover políticas y medidas tendientes a avanzar en la inclusión social y garantizar el derecho a la igualdad.

"Ellos tienen la facultad de investigar y resolver casos de discriminación, así como de imponer medidas administrativas en contra de quienes cometan actos discriminatorios, ya sean particulares o autoridades".

Por otro lado, advierten que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), tiene la facultad de asegurar los derechos de quienes participen en una relación comercial, "no pueden negar servicios ni productos por razones étnicas, de género, nacionalidad, religiosas, preferencia sexual o cualquier acto que implique discriminación".

"Con esto, queda claro que la restricción impuesta a las mujeres para ingresar al bar 'Hoyo 19', no es un tema menor, por el contrario, es un tema grave. Es un claro ejemplo de discriminación, contrario a nuestro ordenamiento jurídico y al derecho que tienen todas las asociadas y familiares mujeres de asociados, de usar y disfrutas todas las instalaciones del Club", reiteran.

Aseguran que la medida es sumamente denigrante y ofensivo, por fomentar la inequidad de género y la violencia no física contra la mujer, hechos que deben erradicarse de nuestra sociedad y para lo cual pedimos dar un ejemplo.

"Solicitamos de manera atenta una respuesta por escrito a esta carta y enfatizamos que en caso de no recibir dicha respuesta y/o bien, no se atiendan las peticiones expuestas, los suscritos, colectivamente tomaremos las acciones necesarias ante las autoridades correspondientes para garantizar que suceda".