Denuncian aplicación de vacunas ilegales contra Covid en Nuevo León

La secretaría estatal de Salud, Alma Rosa Marroquín Escamilla, advirtió que procederán con sanciones y las medidas conducentes contra establecimientos y médicos que en consultorios particulares aplican vacunas contra covid-19, ya que es una acción al margen de la ley, además de que propician en quienes reciben la dosis una falsa seguridad de protección contra la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2.

"Hemos tenido llamadas de diversas personas que acudieron con médicos particulares a aplicarse la vacuna", dijo la doctora Marroquín y puntualizó que, independientemente de que este es un tema totalmente ilegal, también es muy importante el proceso de traslado de la vacuna y la preservación de la red de frío para que se garantice la estabilidad del biológico a fin de que al momento de aplicarse pueda generar en el paciente una respuesta de formación de anticuerpos.

"Y eso no se garantiza cuando el traslado se hace de forma inapropiada, por eso, asentó, estaremos también, como estamos haciendo con los establecimientos, buscando, sancionando y aplicando las medidas conducentes con los médicos que estén realizando estas intervenciones que están totalmente fuera del marco legal".

Puntualizó que ese tipo de acciones están poniendo en riesgo a la población, al generar una falsa seguridad de protección contra el covid-19, "con una vacuna que seguramente no les está generando una respuesta inmunológica".

Cabe mencionar que en febrero de 2021, el entonces titular de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, denunció que en una clínica de San Nicolás de los Garza se aplicaban vacunas falsas en más de once mil pesos por dosis y en algunos casos hasta en 25 mil pesos, ante lo cual con apoyo policiaco se clausuró el establecimiento y fue denunciado el hecho ante la Fiscalía General de la República y la Cofepris.

En aquel momento sin embargo apenas iniciaba el Programa Nacional de Vacunación, y ahora más del 92 por ciento de los mayores de 60 años han recibido al menos una dosis, el más del 87 por ciento recibió dos vacunas y arriba del 60 por ciento tiene ya la dosis de refuerzo, y también se lleva un importante avance en menores de 15 a 17 años.

Este miércoles y hasta el sábado se realizará la vacunación de refuerzo para 126 mil maestros de la entidad, con el antígeno de Moderna.

En otro orden tanto el gobernador Samuel García como la titular de Salud, Alma Rosa Quintanilla, señalaron que no se contempla por el momento exigir el pase sanitario para acceder a lugares como bares y otros centros de diversión, porque esta medida tiene lugar en países donde un amplio sector se niega a inmunizarse, mientras en la entidad la gente incluso llegó a tramitar amparos a fin de vacunar a sus hijos menores de edad.

Además, consideraron que esto podría provocar que se relajen las medidas sanitarias, al creer que todos los que ingresen a un sitio de diversión están protegido, siendo que en un reciente festival masivo se detectaron certificados falsos de vacunación.