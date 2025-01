Denuncian despidos injustificados en la SEP

Alrededor de 40 trabajadores de la Secretaria de Educación Pública (SEP) han sido despedidos de manera injustificada, pese a contar con más de 20 años de experiencia, denuncian excolaboradores.

Según algunos testimonios, han sufrido amenazas, presión y violencia laboral para que desocupen sus puestos y colocar a personal sin experiencia en el sector educativo.

Los denunciantes dicen que fueron despedidos injustificadamente y se les obligó a firmar la renuncia para no liquidarlos conforme a la ley, mientras que otros supuestamente fueron sacados de su espacio de trabajo con ayuda del personal de seguridad.

"Ha sido una situación horrible porque no hay oportunidad de mediar, sólo te despiden intimidándote o presionándote para meter en la nómina a gente que proviene de Morena o del INE, que no tienen experiencia en el ámbito educativo y que sólo llegaron ahí por el pago de cuotas", dice una extrabajadora.

De acuerdo con la mujer, que fue despedida de la institución después de más de 18 años, los despidos de dan bajo el argumento de reducción de presupuesto.

La extrabajadora, enferma de diabetes desde hace 10 años y madre de tres menores de edad, señala que dichos despidos han alcanzado a trabajadores de todos los niveles: desde directivos hasta los de base.

"Mentira que este nuevo gobierno vea primero por los pobres, porque la tijera está afectando con mayor medida a los trabajadores de base y a los de sueldo más bajos. Entendemos que los despidos se dan siempre al inicio del sexenio, pero por qué afectarnos más a nosotros", critica.

Las áreas afectadas, según el testimonio, fueron en el Jurídico Central, en las tres Subsecretarías: Educación Básica, Media Superior y Superior, en la Dirección General de Coordinación y Desarrollo Sectorial y en la Unidad de Administración y Finanzas.