Denuncian intento de destruir manglar por Tren Maya

A-AA+

PUERTO MORELOS, Yuc., marzo 25 (EL UNIVERSAL).- Pobladores de Cancún, Playa del Carmen y Puerto Morelos se manifestaron hoy en contra de lo que llamaron, la intención de destruir manglar en este último poblado, como parte de los trabajos para sacar adelante el Tramo 5 del Tren Maya.

Esta mañana, luego de concentrarse en la plazoleta del casco antiguo de Puerto Morelos, científicos, activistas, infantes, juventudes, hombres y mujeres formaron una cadena humana en los márgenes de un camino que desea ser ampliado 14 metros, sobre manglares.

"El agua no se vende, se ama y se defiende; la tierra no se vende, se ama y se defiende", corearon durante su avance, mientras biólogas residentes del poblado, explicaban la íntima relación entre la existencia de los manglares, la limpieza del agua que alimenta al mar y la salud del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), que corre de Puerto Morelos hacia Belice, Guatemala y Honduras.

Ese arrecife, en 2005 evitó que el huracán Wilma impactaste a Puerto Morelos con la energía equivalente a 25 bombas atómicas, de acuerdo a lo documentado por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), lo cual fue publicado en diciembre de 2007.

El camino que las autoridades locales y federales desean ampliar en este poblado lleva el nombre de "José María Morelos", tiene una longitud de 2.1 kilómetros y conecta a la carretera federal 307 con el centro turístico de Puerto Morelos, al ser su vía principal de acceso desde hace más de 20 años.

La vialidad tiene dos carriles y será ampliada a cuatro, con un camellón central y ciclovía, avanzando a un costado sobre una zona de humedales, para agilizar el tránsito de camiones que transporten la piedra porfirita venida de Cuba, desembarcada en el muelle fiscal de Puerto Morelos.

Desde el muelle será llevada a bordo de camiones por ese camino, cruzará la carretera federal hacia la Ruta de los Cenotes y ahí será triturada para usarse como balastro para la vía ferroviaria, de Cancún a Tulum, conforme a lo explicado por autoridades del gobierno estatal y municipal.

Sin embargo, esa ampliación es legalmente imposible, debido a que el manglar está protegido, a decir de las y los científicos y activistas que hoy se manifestaron en Puerto Morelos y que señalaron que la Semarnat está imposibilitada a emitir una autorización que atente contra ese humedal.

"El lado sur es donde precisamente que quieren talar para ampliar, del lado norte está cubierto porque ahí están haciendo un hotel", indicó Luz María Guzmán, de la organización "Puerto Morelos Sustentable".

Dicha organización, junto con Voces Unidas de Puerto Morelos, Latitud 21, el Grupo Ecologista del Mayab (Gema), Moce Yax Cuxtal, Sélvame del Tren, la Selva Salva y Cemda, entre otras, convocaron a la protesta, que sumó a otras organizaciones como Defendiendo el Derecho a un Ambiente Sano (DMAS).

Araceli Domínguez, por GEMA, desmintió la narrativa alimentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y de su administración, que pretende engañar a la población mexicana al poner en duda la legitimidad de los grupos ambientalistas de Quintana Roo, y cuestionando por qué no protestaron en el pasado contra la devastación de hoteles o proyectos como Calica.

Domínguez Rodríguez, pionera de la lucha ambientalista aquí, aclaró que la sociedad civil ha alzado la voz desde hace más de 30 años.

"La lucha ambientalista lleva décadas en Quintana Roo. Hemos sido punta de lanza en Ordenamientos Ecológicos, en reglamentos, en leyes (...) hemos hecho todo lo que se podía hacer para tener herramientas jurídicas y defender a nuestros hermanos árboles y a todos aquellos seres que tienen derecho a la vida.

"Hoy estamos aquí para exigir que (las leyes) se cumplan. Todo se puede hacer, pero hay que saber cómo hacerlo. Para eso hemos luchado para tener leyes que no solamente nos den certidumbre jurídica. Lo que está sucediendo no tiene precedentes. Es una vergüenza que sea la propia autoridad quien incumpla la ley", lamentó.

Por Voces Unidas de Puerto Morelos, la Maestra en Ciencias, Rosa Rodríguez, recordó que el poblado se ha distinguido por conservar sus recursos naturales, organizándose para evitar la instalación de un basurero regional, una estación de combustible o proyectos como el Dragon Mart.

"Siempre lo hemos logrado gracias a que tenemos como respaldo la ley ambiental. El manglar está protegido por la ley. El arrecife está protegido por la ley. Tenemos aquí dos Áreas Naturales Protegidas que colindan: El Parque Arrecifes de Puerto Morelos y la Reserva de la Biósfera Caribe Mexicano", expresó.

Patricia Godínez, de Sélvame del Tren, recordó que llevan un año alertando de los impactos ambientales graves que han provocado las obras del Tren Maya, debido a la devastación de la selva, la contaminación de ríos subterráneos y cenotes, el relleno de cuevas y la muerte de flora y fauna, sin ser escuchados.

Un año después —subrayó— se avanza afectando corales, por las maniobras inadecuadas de la embarcación "Melody" al anclar frente a aguas de Puerto Morelos, probablemente dentro de la mega reserva Caribe Mexicano y se pretende rellenar manglar.

El mayor riesgo ahora es el agua, afirmó, al mencionar las evidencias gráficas que demuestran la contaminación de cenotes y ríos subterráneos, debido a la colocación —no autorizada— de pilotes sobre el trazo del Tramo 5.

Luego de la cadena humana, el contingente retornó a la plaza central y concluyó la actividad en el faro emblemático de Puerto Morelos, convocando a las autoridades a rectificar sobre la pretensión de rellenar el manglar y solicitando a López Obrador caminar el Tramo 5 y suspender las obras, antes de que los daños sean totalmente irreversibles.