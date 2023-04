Denuncian intimidación y agresión contra corresponsal de Proceso y colaborador de Aristegui Noticias

A-AA+

Por medio de un comunicado oficial emitido por la organización independiente de Derechos Humanos Artículo 19, piden a las autoridades investigar las agresiones contra el escritor y periodista J. Jesús Esquivel.

J. Jesús Esquivel es corresponsal en la revista Proceso y colaborador en el medio de Aristegui Noticias, dicha organización solicita a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión investigar el caso.

Las amedrentaciones contra el periodista comenzaron el sábado 25 de marzo en un restaurante de la Ciudad de México, cuando una persona se acercó al corresponsal a señalarlo como un acosador.

Las agresiones contra J. Jesús Esquivel ocurren en un contexto donde se agrede a la prensa cada 13 horas por ejercer su labor, y donde más del 42% de los ataques son cometidos por personas servidoras públicas.



Los ataque contra J. Jesús Esquivel

El escritor J. Jesús Esquivel se encontraba almorzando con unos amigos el pasado sábado 25 de marzo, cuando Azucena Pimentel, acompañada de un hombre el cual presuntamente era su esposo, se acercaron a la mesa.

La mujer se acercó al periodista para decirle "Yo soy Azucena Pimentel y eres un acosador", dicha palabra la repitió en varias ocasiones, desde ese momento la mujer solicitó a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, suspender la cuenta de Twitter de Esquivel.

En diciembre, Twitter Estados Unidos, suspendió la cuenta de la red social del escritor, posteriormente interpuso una revisión ante la plataforma, pero Azucena Pimentel le respondió desde dos cuentas que serían la cuenta de Jesús Ramírez Cuevas y la cuenta personal de Azucena Pimentel.

Tras la revisión y la entrega de pruebas que se trata de intento de censura, Twitter le devuelve la cuenta a J. Jesús Esquivel, con la condición de no mencionar ni arrobar ninguna de las cuentas de los funcionarios de referencia o le suspenderían la cuenta de manera definitiva.

De acuerdo con el Amparo en revisión 1005/2018 que habla sobre "Bloqueo de Twitter. Si un servidor público difunde en sus redes sociales contenido relacionado con motivo de su encargo, voluntariamente se coloca en un nivel de publicidad y escrutinio diverso al privado", resolvió dos derechos: el derecho a la privacidad en caso de servidores públicos y el derecho a la información.

En dicho amparo se lee: "Los comentarios o expresiones, críticas severas, provocativas o chocantes que puedan llegar a ser indecentes, escandalosas, perturbadores, inquietantes o causar algún tipo de molestia, disgusto u ofensa, de ninguna manera deben ser considerados comportamientos abusivos por parte de los usuarios de la red".

Adicionalmente, la SCJN dijo que debe reconocerse a Twitter como una plataforma a través de la cual "se fomenta los valores democráticos, por ejemplo, en la difusión de contenidos de interés para la sociedad –entre los que se encuentra la información gubernamental–, al igual que el debate de los asuntos de interés público".

Por lo que los actos cometidos por Azucena Pimentel y Jesús Ramírez Cuevas se encuentran en la privación a la libertad de expresión debido a que transgrede el debate público y restringe el flujo de información.



¿Quiénes son Azucena Pimentel y Jesús Ramírez Cuevas?

Ambos actualmente son funcionarios públicos, ambos han solicitado la suspensión de la cuenta de Twitter del periodista J. Jesús Esquivel.

Azucena Pimentel es la directora de "Aprende" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es conocida por su participación en el presunto montaje del caso Florence Cassez cuando era productora de un programa de noticias.

Posteriormente, fue contratada como parte del equipo de Comunicación Social de la Presidencia de la República.

Jesús Ramírez Cuevas es vocero de la presidencia y coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, además de ser periodista, documentalista y escritor.



Difusión de libro

A través de redes sociales se difundió una versión ilegítima del libro que escribió J. Jesús Esquivel, en el cual describe un caso que involucró a la DEA y al presidente de la República mexicana en la detención de un extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La clonación y cambios en el libro del corresponsal afecta a la credibilidad y labor periodística e informativa como profesionista, la versión falsa ha sido distribuida por medio de mensajería instantánea y redes sociales.

No se puede comprobar que exista una correlación entre las agresiones contra el periodista y la difusión apócrifa de su libro, pero los hechos aparentemente sucedieron con días de diferencia.



Exigencias en favor del periodista por parte de Artículo 19

A los funcionarios Jesús Ramírez Cuevas y Azucena Pimentel cesar la censura e intimidación contra J. Jesús Esquivel y apegarse a las obligaciones que tienen de tolerar la crítica y, por el contrario, garantizar el libre flujo de información.

A la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), investigar sobre la clonación del libro, pues constituye graves violaciones al derecho a la libertad de expresión de Esquivel.

Por otra parte, encomiamos a la ciudadanía a no dejarse engañar por el libro apócrifo y recordamos que el único libro fidedigno es el editado por Grijalbo.



¿Qué es Articulo 19?

Es una organización independiente de Derechos Humanos que trabaja alrededor del mundo para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión de acuerdo a los más altos estándares internacionales de derechos humanos, contribuyendo así al fortalecimiento de la democracia.

Dicha organización se considera apartidista, puesto que promueven y defienden el avance progresivo de los derechos de libertad de expresión y acceso a la información de todas las personas.

Toma su nombre del Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual garantiza la libertad de expresión, se fundó en Londres, Reino Unido, en 1987. La Oficina para México y Centroamérica inició operaciones en 2006.