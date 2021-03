Denuncian la falta de sentencia en un histórico caso de feminicidio

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- Mariana Lima Buendía cumpliría este jueves 40 años pero fue asesinada el 28 de junio de 2010, cuando tenía 29. Gracias a la lucha de su madre, Irinea Buendía, se logró una resolución histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero el presunto culpable todavía no está sentenciado, denunciaron este jueves activistas.



"Exijo justicia y justicia, no quiero otra cosa, lo único que quiero es que cumplan con esa sentencia", dijo a Efe Buendía, quien acudió hoy a colocar carteles en el antimonumento ubicado frente al palacio municipal de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, acompañada de varias decenas de mujeres.

Hace casi 11 años, Lima fue encontrada en su casa muerta y con signos de haber sido estrangulada.

Sin embargo, su marido, Julio César Hernández, excomandante de la Policía Judicial de Chimalhuacán, aseguró que se había suicidado y las autoridades lo creyeron.

Pero la familia de Mariana no, y comenzó una batalla para hacer justicia que, aunque todavía no termina, fue un precedente para todas las víctimas de feminicidio del país.

La familia logró llevar el caso a la SCJN, organismo que el 25 de marzo de 2015 resolvió que la fiscalía responsable tenía que reabrir el caso para volver a realizar la investigación como feminicidio.

En el nuevo proceso, se hicieron evidentes las negligencias, omisiones e incluso obstrucciones por parte de funcionarios públicos en la anterior indagación y se estableció que Hernández era el presunto responsable.

En 2016 fue detenido y parecía que todo tendría un fin cercano apegado a la justicia, pero no fue así.

"El 23 de junio de 2016 lo detienen y el 29 de junio le dan el auto de formal prisión y empezamos con el proceso que se inició hace 5 años. Y no terminamos el proceso, pero no se pueden seguir eternizando porque ya es más que suficiente tiempo para dar una sentencia que sienta un precedente de no repetición", afirmó la madre de Mariana.

Desde entonces, Hernández se encuentra privado de su libertad en un centro penitenciario de Nezahualcóyotl a la espera de sentencia, pero incluso desde allí, asegura la familia de Mariana, quiere amedrentar a la familia.

El 20 de enero de 2020, Guadalupe Michel Lima, hermana de la víctima, recibió un ataque a balazos cuando viajaba en su coche.

JUSTICIA Y JUSTICIA

Aun así, Buendía envió un mensaje de fuerza a las madres y familiares de víctimas que tal vez piensan en dejar la lucha o no saben de dónde sacar fuerzas.

"Lo que yo les diría es que persistan, que no desistan, que levantemos la voz porque nuestras hijas lo mínimo que merecen es justicia. Y no nos vamos a detener", sentenció.

La sentencia de la SCJN sentó jurisprudencia en torno a las muertes violentas de mujeres y niñas, que deben ser investigadas desde entonces con perspectiva de género.

"La sentencia es histórica y vino a sentar un precedente porque no solo es para el caso de mi hija, es para todos los casos de muertes con violencia de mujeres y niñas" en México, añadió Buendía.

Sin embargo, los feminicidios siguen sucediendo en México, un país donde los datos oficiales recogieron en 2020 un total de 967 feminicidios, asesinatos por razón de género.