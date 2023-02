Denuncian "micro transacciones" y facturas en el CIDE

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- A la denuncia del investigador José Antonio Aguilar Rivera quien acusó censura académica del CIDE, debido a que no le otorgaron permiso para participar en el Congreso de la Latin American Studies Association (LASA), siguió la revelación esta tarde, por parte del sociólogo Juan Pablo Pardo-Guerra, quien señala que a Aguilar Rivera no le dieron permiso, como sí le dieron apoyo a Rodrigo Aliphat, muy cercano al Dr. José Antonio Romero Tellaeche, director del CIDE.

Esa otra denuncia, también a través de redes sociales, y que también incluye copias de la carta de solicitud, la autorización del viaje a Aliphat a Bogotá, Colombia, y la compra de boletos que tuvieron un costo superior a 10 mil pesos, en noviembre de 2022, generó no sólo respuesta de Rodrigo Aliphat, quien señaló que no recibió viáticos y aun así "no hice berrinche"; sino además se hizo público un "modus operandi" de "micro transacciones" y facturas de viajes que suman "miles de pesos".

Tras los tuits de Pardo-Guerra, quien señaló: "En cuanto el @CIDE_MX niega la participación de académicos destacados como @jaaguila1 para ir a un congreso prestigioso como @LASACONGRESS para hablar de libertad académica, le da el apoyo pleno a plagiarios colaboracionistas de Romero Tellaeche, como @RodrigoAliphat". Vino la respuesta de Rodrigo Aliphat:"Pues ni tanto porque NO recibí VIÁTICOS (pero no hice berrinche). Y del plagio pues esto es falso ya hay una resolución".Ante la respuesta de Aliphat, el estudiante del CIDE, Diego Micher, escribió: "De acuerdo a (sic) la solicitud de transparencia que hicimos al @CIDE_MX, el propio Romero contestó que ´Aliphat debe entregar un informe [de acuerdo a] [...] los LINEAMIENTOS en materia de Austeridad Republicana [...]´ O sea, sí recibió recursos del erario para este viaje".Tras lo cual, Diego Micher, enlistó una serie de documentos y procedimientos de lo que llamó un "modus operandi". Escribió: "Si bien en otra solicitud el Dr. Romero cambió su postura (porque sabe que le documentamos cada centavo), al solicitar los soportes de pago nos negó la información. De momento se encuentra en recurso ante el @INAImexico. *No puedo dar más info de ese recurso hasta esté resuelto".Agregó: "Pero, ya que estamos acá. Logramos transparentar muchos pagos y tienen un modus operandi (del que ya sabe la @ASF_Mexico): Primero, Hacen un chingo de micro transacciones y facturas (véase la imagen), pero en total suman cientos de miles de pesos en viajes."Luego, niegan esas facturas vía transparencia, diciendo que no hubo viáticos (aun cuando les mostramos los recibos). Y, por último, omiten reportar la periodicidad del gasto. O sea, facturan los miles de pesos gastados cada día como si fuera su gasto mensual.", señaló Micher.El estudiante agregó que ya se había publicado que "Romero y sus lacayos tuvieron acceso casi discrecional a los viáticos de viajes, por un monto de hasta 1 millón 620 mil pesos (más la TUA y más el IVA) tan sólo para el semestre de otoño de 2022".El estudiante cideita dijo que quien hizo "todo este desmadre fue Romero". Y aclaró que si bien estos recursos debieran ser para cualquiera, el CIDE ha negado casi todas las solicitudes de viáticos que los profesores le han hecho, pero ha autorizado todas las solicitudes "de los minions de Romero".Micher, dijo además que no puede ahondar más en la información sobre el "modus operandi" de las micro transacciones y facturas de viajes "por cuestiones legales" y reiteró que la lucha contra la corrupción es en todo nivel, "desde robar millones de pesos hasta plagiar a un Nobel" y que el CIDE "es del pueblo, no caja chica de Romero".Al responder, Rodrigo Aliphat, agregó una copia de la "Determinación sobre posibles faltas de integridad académica" del Programa de Posgrado en Economía de la UNAM, fechada el 16 de agosto de 2022, en la que le señalaron que no existen bases sustantivas para documentar un ´plagio´ o falta de integridad académica, de la que fue acusado y sería cometida en colaboración con el director del CIDE, Romero Tellaeche contra tres economistas turcos.