Denuncian negligencia en hospital del IMSS Pachuca

PACHUCA, Hgo., enero 21 (EL UNIVERSAL).- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue señalado por presunta negligencia médica en contra de un adulto mayor identificado como Raúl Salazar Nieves, de 78 años, quien fue dado de alta pese a presentar datos clínicos de gravedad, luego de sufrir un accidente automovilístico.

De acuerdo con familiares, Raúl Salazar sufrió un accidente en la región de Tizayuca, por lo que fue ingresado de urgencia el pasado 18 de enero al Hospital General de Zona número 36 de Pachuca, perteneciente al IMSS.

Con diagnóstico de politraumatismo, traumatismo superficial de la cabeza y fractura de cadera izquierda, el paciente fue enviado a su domicilio el 19 de enero. Según relató una de sus hijas, la salud de su padre se encontraba comprometida y, pese a que solicitaron al personal médico que permaneciera en observación y se le realizaran estudios complementarios, la petición fue rechazada, al grado de que el adulto mayor fue sacado al pasillo.

Destacó que el alta no fue aceptada por la familia y dicha inconformidad quedó asentada por escrito en la hoja de ingresos, donde se solicitó que el paciente fuera reintegrado para permanecer en observación durante varias horas.

"Ya no tuvimos otra opción, aunque mi mamá no quería que lo dieran de alta por su estado. Nos lo tuvimos que llevar", relató.

Posteriormente, el paciente comenzó a presentar un deterioro mayor en su estado de salud, por lo que recibió atención médica en su domicilio. Médicos particulares señalaron que presentaba cardiopatía isquémica, saturación de oxígeno entre 58 y 62 por ciento, así como taquicardia sostenida de 120 a 130 latidos por minuto, lo que lo colocaba en alto riesgo de infarto agudo al miocardio o evento de angina de pecho.

Indicó que, una vez estabilizado por el médico particular, fue referido nuevamente al Seguro Social, donde inicialmente no se le practicó ningún estudio, ni siquiera una radiografía o tomografía, para determinar la gravedad del cuadro clínico o descartar lesiones pulmonares.

La denunciante señaló que, además de la presunta mala práctica médica, las condiciones de atención no son las adecuadas, ya que los pacientes permanecen en sillas, reciben atención en el mejor de los casos en camillas y únicamente son trasladados a una cama cuando ésta queda disponible tras ser desocupada por otro paciente.

Lamentó el trato otorgado a su padre quien, pese a ser un adulto mayor y encontrarse en estado delicado de salud, no recibió atención médica adecuada ni el respeto que merece como persona.

También denunció que, cuando regresaron nuevamente al hospital, inicialmente se negaron a atenderlo y fue hasta que el personal se percató de que los familiares buscaban apoyo en instancias como Derechos Humanos en que se permitió su reingreso.

"No sólo no lo querían recibir, también ha recibido un trato indigno para brindarle cuidados básicos como darle agua o alimentos. A pesar de que mi papá no podía moverse por sí mismo, no nos permitieron entrar en una ocasión. Mi madre encontró al camillero comiéndose la comida destinada a mi papá", denunció.

Finalmente, expresó: "Mi padre no es un desecho por ser una persona mayor. Lo único que queremos es que nadie más pase por una situación como ésta".