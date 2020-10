Denuncian presunto secuestro de autobús de pasajeros en Sonora

Hombres encapuchados con armas de fuego secuestraron un autobús con pasajeros de la línea de Tufesa, en la carretera federal 2, tramo Caborca-Altar.

Los hechos ocurridos la madrugada de este domingo 4 de octubre fueron denunciados por los pasajeros de la unidad 640 con ruta Tijuana-Mazatlán.

Cinco hombres armados tomaron por asalto la unidad y a punta de pistola despojaron a los pasajeros de sus pertenencias.

Hicieron bajar en diferentes puntos del desierto a mujeres, personas de la tercera edad y menores, sin sus pertenencias ni teléfonos celulares.

Según revelan pasajeros en redes sociales, las autoridades -policías- dejaban pasar al autobús y le daban paso para que llegara a una central camionera.

"Los encapuchados se quitaron las capuchas, se pusieron cubre bocas, se bajaron del autobús sin ser detenidos", denunciaron, al tiempo que pedían ayuda para las personas abandonadas en el desierto.

No hay reporte: Fiscalía de Sonora. La Fiscalía General de Justicia de Sonora anunció que hasta el momento no se tiene ninguna denuncia al respecto.

"Respecto a una publicación de redes sociales en donde se cita la presunta detención de un vehículo de Transporte público, en la región #Tijuana - #Caborca, a esta hora la #FGJE #Sonora no tiene ninguna #denuncia al respecto. Se investiga", difundió en su cuenta de Facebook.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que, "Se recibió reporte al 911 de un autobús detenido en el tramo carretero federal Tijuana- Caborca se verifica en la línea de transporte y se informa que sigue en ruta con normalidad rumbo a Sinaloa. En espera de más datos del reportante".

El reportante apagó su celular, se informó.