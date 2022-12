Denuncian reclusión injusta de mujer en Chiapas

A-AA+

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- La Colectiva Cereza inició una campaña de recolección de fondos para liquidar un monto de fianza y multa por 34 mil 900 pesos y se libere a una mujer identificada como Isabel, sentenciada "injustamente" a 3 años de reclusión, informó la directora de la ONG, Patricia Aracil.

Este martes se había juntado 22 mil 725 pesos, mediante depósitos bancarios realizados por agrupaciones y particulares.

La activista explicó que al inicio pretendían recabar nada más una parte del monto porque la familia de la reclusa gestionaría un préstamo por 25 mil pesos, sin embargo, al no obtenerlo lanzaron la convocatoria amplia para reunir los 34 mil 900 pesos.

Por ahora, la Colectiva Cereza no dará a conocer al público cuál es el delito que enfrenta Isabel porque podría causar "prejuicios y desencadenar juicios de valores", además de que es inocente y le podría "perjudicar", y la colectiva valoran a quien apoyan.

En el caso de Isabel es una mujer de 23 años que proviene de una situación de "extrema pobreza", desde que fue abandonada siendo niña por su padre y su madre.

Isabel es madre de un niño de 7 años y una niña de 6, que se encuentran al cuidado de la abuela; viven en extrema pobreza en un poblado junto al río Usumacinta en el municipio de Palenque.

Aracil abundó que la multa de 29 mil pesos es extrema pese a que la sentencia deriva de un juicio abreviado, una vez que la joven asumió la culpabilidad del delito "sin haberlo cometido".

Agregó que no hay reparación del daño porque la víctima se retractó y retiró, aún así fue sujeta a tres años de prisión.

La fianza para que Isabel deje las rejas del penal en San Cristóbal de las Casas es de 4 mil 500 pesos, con la multa suma 34 mil 900 pesos.

Incluso, tras el pago de la fianza y la multa, la mujer quedaría condicionada por dos años y dos meses que le quedan de prisión.

Ante esa situación, argumentó Aracil, sería importante que la Mesa de Reconciliación, integrada por la representación de los tres poderes de Chiapas, considerara el asunto de Isabel y fuera liberada por razones humanitarias.