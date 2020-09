Denuncian recortes a organismos de protección de DH

El gobierno federal propuso recortes presupuestales a los organismos de atención a víctimas y población vulnerable para 2021, advirtió el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República.

En medio de las protestas de grupos de feministas y familiares de víctimas por la falta de atención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), los recortes presupuestales impactarán a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

En términos reales, es decir, considerando el valor de la inflación estimada para este año de 3%, implicaría una reducción global de 13.6 puntos porcentuales en el presupuesto destinado a estos organismos y 516 millones 288 mil pesos menos.

"Nuestra preocupación por el desdén y la poca prioridad que este gobierno le da a las instituciones protectoras de derechos humanos. Mientras pretenden asignarle recursos a una refinería obsoleta, por otro lado, le quieren recortar presupuesto a la Conapred, a la CNDH, a la Conadis y a la CEAV.

"No obstante, no mejoran el presupuesto, peor aún, lo retienen o lo recortan. Cómo entender que las prioridades del gobierno no están basadas en proteger a las personas, sino están basadas en obras como el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o una refinería obsoleta", reclamó la senadora Kenia López Rabadán, del grupo parlamentario del PAN esta mañana de miércoles en conferencia de prensa.