Denuncian senadores del PAN pacto entre el gobierno de AMLO y narco

El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Julen Rementería, acusó a Morena y al gobierno federal de pactar con el narco y pretender hacer de México un país de impunidad, lo que advirtió, es completamente inaceptable.

En un video publicado en redes sociales, el senador veracruzano señaló que de acuerdo con datos del Reporte de Estrategia para el Control de Narcóticos del Gobierno de Estados Unidos 2021, México redujo los decomisos de mariguana en 13%, de cocaína en 16%, de metanfetamina en 31% y de heroína 21%.

Dijo que hasta ahora, si se compara lo que se ha hecho en estos casi tres años de gobierno respecto a lo que se hacía en esta misma materia, aunque los resultados no eran halagadores antes, hoy son mucho peores.

"Tal como lo hemos señalado, hay fuertes indicios de que el crimen organizado pudo haber favorecido a Morena en las elecciones pasadas, las del 6 de junio", apuntó.

Sostuvo que además, la estrategia de seguridad de abrazos no balazos y acusar a los delincuentes con sus mamás, simplemente hace evidente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no va a combatir el crimen organizado.

"Libera a presos que se tenían capturados por la Guardia Nacional, por las autoridades militares, aun cuando tenían señalamientos. Se reúne con otras personas, con algunas que son señalados de haber tenido actos de delincuencia, incluso con familiares de delincuentes, pero no con las víctimas, por ejemplo", subrayó.

Por ello, el líder de los senadores panistas exigió al gobierno de Morena aclarar si está a favor de los ciudadanos o de la delincuencia organizada.

"Hoy el gobierno en lugar de combatir a la delincuencia se vuelve en un aliado de ellos. Es inaceptable pactar con el narco y hacer de México un país de impunidad. Señor presidente, ¿su gobierno de qué lado está, del lado de los mexicanos o del lado de aquellos que infringen la ley?", cuestionó el líder de la bancada panista.

Julen Rementría lamentó que el presidente aparentemente esté del lado incorrecto de la historia y no del lado de los ciudadanos, pues es alarmante que el fin de semana en su gira por Badiraguato, Sinaloa, cuna del Chapo Guzmán, el mandatario haya expresado su preocupación por la situación de los productores de mariguana y amapola frente al crecimiento de drogas como el fentanilo, al preguntarse de qué van a vivir.

"Preocupa, y mucho, escuchar este tipo de expresiones, en donde parece que se defiende a las actividades ilícitas. Preocupa ver mucho más el cúmulo de acciones, mejor dicho, de omisiones, en el combate contra el crimen organizado", enfatizó.