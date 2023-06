Denuncian tala de manglares por construcción de Puente en Cancún

A-AA+

BENITO JUÁREZ, Q. Roo, junio 17 8EL UNIVERSAL).- Al interponer una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Grupo Ecologista del Mayab (GEMA) exigió a la dependencia federal clausurar las obras del megaproyecto del Puente Vehicular Nichupté, que cruzará el Sistema Lagunar más importante de Cancún para comunicar la ciudad con la zona turística.

El puente, que tendrá tres carriles, iluminación y un sistema de transporte inteligente conectado con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C-5), es uno de los cinco proyectos estratégicos financiados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para Cancún y será inaugurado en abril del 2024.

Sus 8.8 kilómetros de longitud lo convierten en el puente en construcción más largo del mundo. Se sostendrá por 660 pilas, cada una con 1.7 metros de diámetro, con 200 ejes de apoyo, separados unos de otros a una distancia de 50 metros.

Cuenta con un 21 por ciento de avance y registra un sobrecosto de mil 500 millones de pesos, toda vez que el presupuesto autorizado fue de 5 mil 580 millones de pesos y va en 7 mil 056 millones.

El excedente de dinero, supuestamente, se justificó para la aplicación de medidas de mitigación ante impactos indirectos en 12.8 hectáreas del cuerpo lagunar, lo cual debía estar cubierto por el presupuesto original.

Sin embargo, para el desarrollo de las obras se han talado y rellenado manglares, además de rellenar también el cuerpo de agua, lo cual está prohibido por el marco legal ambiental y no fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

"Hacemos un urgente llamado a Profepa para hacer cumplir la ley y detener las obras del Puente Nichupté sobre la laguna, al sur de Tajamar, con base en el principio precautorio, que establece que la dependencia debe aplicarlo en el procedimiento de denuncia popular, en caso de que advierta peligro de daño grave e irreversible, como es el caso denunciado", indicó, Araceli Domínguez.

La ambientalista, quien preside la agrupación, lleva más de 30 años trabajando en pro de la conservación del Sistema Lagunar Nichupté, principal cuerpo de agua de Cancún.

El jueves pasado –dijo– fue detectado el desmonte y relleno de manglar para un camino no autorizado, lo cual violenta el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre (LGVS) que prohíbe toda obra y actividad que dañe a los manglares, además de violentar la resolución en materia de impacto ambiental que expidió la Semarnat, para la construcción del Puente.

También se observó el relleno de la Laguna, lo cual tampoco está autorizado y atenta contra uno de los atractivos de mayor valor escénico de Cancún, después de las playas. Además, se observó la contaminación del cuerpo de agua por derrames y dispersión de sedimentos fruto de las obras, a cargo de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT)

"Dentro de las irregularidades de la construcción tenemos el relleno sobre la Laguna Nichupté y la falta de contención de los sedimentos producidos por la misma construcción de las columnas o pilotes dentro de la laguna, la cual ya tiene un grado considerable de contaminación y afectación.

"La re-suspensión de sedimentos en esa magnitud es altamente peligrosa, ya que pone en la columna de agua, contaminantes, en especial metales pesados que se encuentran ya depositados en el fondo lagunar, que fueron detectados en un estudio que desarrolló AyMA Ingeniera y Consultoría sobre calidad del agua, en el que se detectó el alto nivel de contaminantes por metales pesados, incluido el cadmio", se detalló.

Todo ello fue denunciado ante la Profepa, ayer, indicó Domínguez Rodríguez, al resaltar que se están incumpliendo las medidas de mitigación propuestas por la propia SICT, como las impuestas por la Semarnat, para autorizar el proyecto.

"En junio abrieron una brecha, talando aproximadamente 300 metros cuadrados de manglar, justo al costado de Tajamar, afectando mangle rojo (Rhizophora mangle) y de mangle blanco (Laguncularia racemosa), ambas especies enlistadas en el Anexo Normativo III.

"Cabe mencionar que en la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental) cuya autorización es ilegal, no se autoriza ningún trabajo de desmonte y relleno sobre humedal costero, debido a que usarían el ´Top Down´, sistema de construcción de pilotes, sin que ello implique remoción o relleno total de la superficie como se aprecia en las imagines de satélite anexas", se señala en la denuncia.

El proyecto fue autorizado por la Semarnat el pasado 16 de diciembre, pese a que las obras iniciaron el agosto, con base en el Acuerdo presidencial del 22 de noviembre del 2021, que permitía iniciar obras con base en una autorización exprés, provisional.

Dicho acuerdo fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 18 de mayo, pero dejó exentos de sus alcances a proyectos como el puente o el Tren Maya.