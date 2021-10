Denunciarán ante FGR a influencers por videos en guardería ABC

HERMOSILLO, Son., octubre 19 (EL UNIVERSAL).- Con impotencia e indignación, padres de las víctimas del incendio de la Guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009, han visto en varias plataformas que influencers han violado la restricción del inmueble, por lo que serán denunciados ante la FGR.

En YouTube se han encontrado al menos cinco videos donde se exhibe el interior de la estancia infantil, subidos por Badabun, Cano Man, Terror en Hermosillo, NoManches_Mex y Beto Velax, algunos replicados en Facebook.

El abogado del grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, Gabriel Alvarado dijo que en varias ocasiones han estado entrando al inmueble de manera furtiva. Los youtubers por lo regular entran en la noche, graban y suben el material, dijo.

El área supuestamente está resguardada, en el día estacionan una patrulla y luego se va, pero también son inconstantes en la permanencia, expuso el abogado. "Ya lo hemos reiteradamente señalado, que no se tiene cuidado, pero no hace caso la autoridad, la delincuencia la tiene totalmente rebasada", externó.

Pero también, "han pasado cosas que trascienden más allá de que alguien se meta, han movido todo, han limpiado una parte de la bodega y ni siquiera se han dado cuenta de eso, es una cosa seria", dijo Alvarado.

Comentó que además de los influencers, se han metido los dueños de la bodega para mover cosas y propiciar que se libere el inmueble que abarca la bodega que rentaba el gobierno del estado y la Guardería ABC.

"La gente que sube los videos puede ser demandada, puede ser requerida por autoridad, pero lo denunciamos y nunca no encuentran a nadie, no hacen nada", recriminó. "A pesar de ser figuras públicas de plataformas digitales, no han querido hacerlo, porque no están haciendo su trabajo desde hace mucho tiempo".

Estos videos, a los padres de las víctimas causan indignación y generan el sentimiento de impotencia, reveló el abogado.

Adelantó que en los próximos días un grupo de padres y madres del colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños viajará a la Ciudad de México para acudir a la Fiscalía General de la República (FGR) donde tratará diversos asuntos y el de la denuncia contra "influencers" que han irrumpido el inmueble.

¿Qué pasó en la Guardería ABC? El 5 de junio del 2009, un voraz incendio consumió la guardería ABC, donde se encontraban 176 bebés y 50 adultos. El saldo fue de 49 menores muertos y 106 lesionados, entre ellos 24 pequeños, que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado hasta en el 80% de sus cuerpos.

Los niños hoy adolescentes, la mayoría entre 15 y 16 años de edad, continuamente son sometidos a operaciones pero, no hay una sola persona presa como responsable de la tragedia.

Aquel día se registró un incendio en una bodega de la Secretaría de Hacienda, donde había cerca de cinco toneladas de documentos, placas vehiculares y tres automóviles. El almacén y la guardería ABC, eran un solo galerón dividido por unas paredes; compartían el techo de material poliestireno aislante, lo que facilitó que las llamas se propagaran a la estancia infantil subrogada por el IMSS.

Al principio una densa capa de vapores tóxicos invadió el lugar, luego se escuchó un estruendo; adentro todo quedó a oscuras. El fuego empezó a derretir las placas de techo y a caer en forma de gotas de plástico hirviendo en el cuerpecito de los menores y de quienes los cuidaban.

Afuera, decenas de personas, entre gritos y llantos, intentaban derribar las paredes con piedras, marros y martillos. Francisco López Villaescusa, acompañado de su padre, pasaba por el lugar y, sin pensarlo, impactó su vehículo contra la pared hasta que logró hacer un boquete.

Padres, vecinos, empleados de comercios cercanos, policías, bomberos y "cholos" entraron para ayudar al personal de la guardería a sacar a los menores.

El inmueble ubicado en las calles Mecánicos y Ferrocarrileros, de la colonia Y Griega, desde ese fatídico 5 de junio está bajo resguardo de la Procuraduría General de la República (PGR) hoy en día Fiscalía General de la República (FGR).