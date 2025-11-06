Denuncias de maltrato en Zoológico de Vallarta no son corroboradas por Profepa

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras una inspección al recinto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó que los animales del Zoológico de Vallarta, en Jalisco, se encuentran en buen estado físico y bajo condiciones adecuadas de manejo.

Después de una revisión de cuatro días realizada en octubre, la dependencia verificó que el sitio cumple con los lineamientos establecidos para los Predios e Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS).

El operativo se realizó luego de denuncias en redes sociales por presunto maltrato, hecho por el que inspectores constataron que las especies cuentan con agua, alimento suficiente y espacios acordes con los manuales de manejo autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Como medida preventiva, Profepa emitió recomendaciones para reforzar la limpieza, el mantenimiento y la atención ante contingencias. La autoridad ambiental subrayó que continuará supervisando el cumplimiento de estas acciones para garantizar el bienestar de la fauna silvestre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En las últimas semanas se acumularon quejas ciudadanas por presunto maltrato animal en dicho zoológico, ubicado en la colonia Mismaloya luego de que activistas y visitantes reportaron la presencia de ejemplares en condiciones de abandono, jaulas oxidadas, agua estancada y falta de atención veterinaria.

La situación derivó en una denuncia formal presentada ante la Profepa el 1 de octubre de 2025, con base en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron a varios animales, entre leones, jaguares y aves exóticas, con signos de desnutrición y sin espacios adecuados para su movilidad.

Los reportes ciudadanos también señalaron acumulación de desechos y deficiencias en los sistemas de alimentación, factores que, acusaron, podrían constituir violaciones a las normas de bienestar animal que regulan los zoológicos en el país.

Tras las denuncias, colectivos y organizaciones locales convocaron a movilizarse en Puerto Vallarta para exigir la clausura temporal del recinto y una revisión integral por parte de las autoridades ambientales federales y estatales.