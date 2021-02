Denuncias en mi contra vienen directamente desde Palacio Nacional: Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, aseguró que es víctima de una persecución política dictada desde Palacio Nacional y dijo que va a demostrar su inocencia.

En un breve mensaje, después de acudir a la Cámara de Diputados a conocer el expediente con el que se le acusa, García Cabeza de Vaca dijo que si le van a señalar algún delito que cometió, fue el no haberse sometido a este gobierno Federal.

"Yo quiero ser muy claro, estas denuncias que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política dadas directamente de Palacio Nacional. Queremos, y yo en lo personal, exijo poder contar con estos documentos de los que ellos señalan para poder tener una defensa justa y adecuada. Probablemente acusen de situaciones que en su momento vamos, no solamente, a defender, vamos a aclarar y vamos a dar a conocer mi inocencia.

"Pero seguramente también van a señalar que si hay algún delito que he cometido, probablemente sea, el hecho de no haberme sometido a este Gobierno Federal, un gobierno que ha querido inmiscuirse en las acciones del gobierno en Tamaulipas, un gobierno Federal que ha querido atropellar la dignidad de las familias tamaulipecas", dijo García Cabeza de Vaca.

Acusó a la secretaria General de la Cámara de Diputados, Graciela Báez, de violar la ley y el debido proceso al filtrar un documento que fue entregado al coordinador de los diputados federales de Morena, con el único propósito de utilizarlo de manera mediática.

Dijo que les pidió una copia de esta supuesta denuncia de la que ellos hacen referencia, pero le dijeron que "ni siquiera cuentan con ella, que probablemente este fin de semana tendrán acceso a esos documentos".