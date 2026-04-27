Departamento de Estado emite alerta por violencia en Reynosa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El Departamento estadounidense de Estado emitió este lunes una alerta de seguridad por la violencia en Reynosa, Tamaulipas.

Acciones de la autoridad

En un comunicado, señaló que el Consulado de Estados Unidos en Matamoros "ha recibido reportes de actividad criminal violenta, incluyendo bloqueos, en Reynosa".

Por lo anterior, se emitió la orden a los empleados del gobierno de Estados Unidos de "evitar el área de Reynosa".

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Recordó que la alerta de viaje para Tamaulipas está en el nivel máximo, el cuatro, que significa: "No viajar debido a terrorismo, crímenes y secuestros".

· Entre las recomendaciones del Departamento están:

· Evite la zona metropolitana de Reynosa

· Mantenga un alto nivel de vigilancia y no llame la atención

· Esté atento a los medios de comunicación locales para mantenerse informado

· Esté atento a lo que ocurre a su alrededor

· Informe a sus amigos y familiares de que se encuentra a salvo

· Revise sus planes de seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales

· Llame al 911 si necesita asistencia de emergencia

Detalles confirmados

La alerta se emitió luego de que las autoridades mexicanas anunciaran la detención de Alexander Benavides Flores, alias "R 9" o "Metro 9", líder del grupo criminal Los Metros, uno de los brazos armados del Cártel del Golfo, de acuerdo con información de la Vocería de Seguridad estatal.