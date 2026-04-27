logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Fotogalería

CUERPO, MATERIA Y TERRITORIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Departamento de Estado emite alerta por violencia en Reynosa

Consulado estadounidense en Matamoros advierte sobre bloqueos y recomienda precaución en Reynosa.

Por El Universal

Abril 27, 2026 09:47 p.m.
A
Departamento de Estado emite alerta por violencia en Reynosa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 27 (EL UNIVERSAL).- El Departamento estadounidense de Estado emitió este lunes una alerta de seguridad por la violencia en Reynosa, Tamaulipas.

Acciones de la autoridad

En un comunicado, señaló que el Consulado de Estados Unidos en Matamoros "ha recibido reportes de actividad criminal violenta, incluyendo bloqueos, en Reynosa".

Por lo anterior, se emitió la orden a los empleados del gobierno de Estados Unidos de "evitar el área de Reynosa".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Recordó que la alerta de viaje para Tamaulipas está en el nivel máximo, el cuatro, que significa: "No viajar debido a terrorismo, crímenes y secuestros".

· Entre las recomendaciones del Departamento están:

· Evite la zona metropolitana de Reynosa

· Mantenga un alto nivel de vigilancia y no llame la atención

· Esté atento a los medios de comunicación locales para mantenerse informado

· Esté atento a lo que ocurre a su alrededor

· Informe a sus amigos y familiares de que se encuentra a salvo

· Revise sus planes de seguridad personal y siga las instrucciones de las autoridades locales

· Llame al 911 si necesita asistencia de emergencia

Detalles confirmados

La alerta se emitió luego de que las autoridades mexicanas anunciaran la detención de Alexander Benavides Flores, alias "R 9" o "Metro 9", líder del grupo criminal Los Metros, uno de los brazos armados del Cártel del Golfo, de acuerdo con información de la Vocería de Seguridad estatal.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Departamento de Estado emite alerta por violencia en Reynosa
Departamento de Estado emite alerta por violencia en Reynosa

Departamento de Estado emite alerta por violencia en Reynosa

SLP

El Universal

Consulado estadounidense en Matamoros advierte sobre bloqueos y recomienda precaución en Reynosa.

Estado de Nayarit insta a ciudadanos a no salir de casa tras captura de capo del CJNG
Estado de Nayarit insta a ciudadanos a no salir de casa tras captura de capo del CJNG

Estado de Nayarit insta a ciudadanos a no salir de casa tras captura de capo del CJNG

SLP

EFE

Tras la captura, autoridades reforzaron la seguridad y pidieron a la población evitar traslados.

Gobernadora de Chihuahua confirma reunión en Senado por agentes CIA
Gobernadora de Chihuahua confirma reunión en Senado por agentes CIA

Gobernadora de Chihuahua confirma reunión en Senado por agentes CIA

SLP

El Universal

La Fiscalía General de la República ya inició investigaciones sobre la actuación de agentes estadounidenses en territorio mexicano.

CDMX lista para enfrentar riesgos químicos y nucleares en Mundial 2026
CDMX lista para enfrentar riesgos químicos y nucleares en Mundial 2026

CDMX lista para enfrentar riesgos químicos y nucleares en Mundial 2026

SLP

El Universal

Se reforzaron estructuras y se instalaron sistemas eléctricos y de drenaje para evitar riesgos.