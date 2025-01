Situación de migrantes y deportaciones en Tamaulipas

REYNOSA, Tamps.- "Lo intentamos y fracasamos. Les digo a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos que ya no vengan, ya no lo intenten porque no hay oportunidad, ya no conseguimos el sueño americano", aseguró Robert Bracho, venezolano que decidió regresar a su país, tras ser deportado por Reynosa, Tamaulipas.

Acompañado de su esposa y su hijo, este joven tenía dos meses de haber llegado a esta frontera luego de intentar por otros estados, conseguir una cita para ser recibido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a fin de legalizar su estancia en Estados Unidos.

Dijo estar cansado, triste y desesperado por lo que pidió ser llevado a su país, dentro del programa de Traslado Seguro del Instituto Nacional de Migración (INM).

En cuatro autobuses, casi 150 migrantes en su mayoría centroamericanos, fueron escoltados por la Guardia Nacional hasta el aeropuerto Lucio Blanco en Reynosa, luego de que Donald Trump asumiera la presidencia de Estados Unidos y con ello, implementara nuevas políticas migratorias que cierran las fronteras a los migrantes.

No registran deportaciones masivas en Tamaulipas

Segismundo Doguín Martínez, delegado del Instituto Nacional de Migración en Tamaulipas, supervisó el traslado de los migrantes pues dijo, trabajan diariamente y de manera normal, para garantizar la seguridad de los extranjeros que son deportados por las fronteras del estado.

"No tenemos, hasta el momento, deportaciones masivas o extraordinarias que se anunciaron. A diario apoyamos en el traslado de mexicanos como parte de la estrategia que a nivel nacional se implementó, seguimos trabajando en coordinación y siguiendo las instrucciones que se dan a nivel federal", dijo.

El delegado expresó que estos traslados son acuerdos que ya se tienen y que actualmente son deportados entre cien y 150 migrantes por las fronteras de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas.

Se le cuestionó sobre el anuncio que hizo el presidente de Estados Unidos, respecto a deportar a migrantes que cometieron delitos menores en Estados Unidos y si se les informa, el estatus legal de estas personas.

"Recibimos gente que viene de centros de detención en Estados Unidos, eso no quiere decir que hayan cometido algún delito, sino que es donde están todos los repatriados que son enviados a México, no necesariamente que vengan de alguna prisión. No sabemos más información, pero obviamente si cometieron algún delito quiere decir que ya cumplieron una pena y de alguna forma ya cumplieron su condena".

Manifestó que como dependencia, reciben a todos los migrantes por igual, brindándoles sobre todo seguridad a su paso por México a fin de que puedan llegar con bien a sus países de origen en el caso de los extranjeros.