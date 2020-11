Deportistas, actores y líderes sociales, entre coordinadores de RSP

Como si fuera más un evento artístico que político, pues en él hubo desfiles del espectáculo, deportivo y líderes sociales, el partido Redes Sociales Progresistas (RSP) capitalino presentó a los primeros coordinadores de nueve alcaldías, quienes, al parecer, serán sus candidatos en esas demarcaciones para el 6 de junio del 2021.

El presidente nacional de ese partido, Fernando González Sánchez, acompañado de Pedro Pablo de Antuñano Padilla, dirigente en la Ciudad de México, anunciaron los nombramientos de esos coordinadores, grupo en el que destacan la boxeadora Mariana "La Barby" Juárez y el actor Alfredo Adame.

Por ello, el líder nacional de las RSP celebró la inclusión de estos personajes, pues destacó que han trabajado por mejorar la Ciudad de México, "no se trata de los políticos de siempre, mucho menos el cascajo de otros partidos, porque esos no tienen cabida en nuestro partido", aseguró.

Aclaró que en RSP, "queremos abrirnos a la gente que está identificada con su población y puedan servirle. Si no estamos para eso ¿para qué existen los partidos y para qué existen los políticos", enfatizó envuelto de vivas, porras y aplausos de los presentes.

A su vez, De Antuñano Padilla reveló que RSP prevé obtener alrededor de 500 mil votos el próximo 6 de junio, "con lo que mantendremos el registro. Y vamos a superar esa cifra", comentó con optimismo el dirigente de ese partido en la Ciudad de México.

Además, reiteró que este instituto político está listo para afrontar el compromiso del 6 de junio, por lo que han seleccionado coordinadores cercanos a la gente, que entienden sus necesidades y están listos para poner cambios radicales en la Ciudad de México.

"Estoy seguro de que los viejos cacicazgos caducaron en la ciudad. Es momento de renovar a la clase política y dar paso a hombres y mujeres de la sociedad civil, para conducir los espacios de representación popular", enfatizó.

Reiteró que el partido Redes Sociales Progresistas, es una organización fresca que busca unir a la sociedad y no polarizarla entre buenos y malos.

Antes de presentarlos "en sociedad", De Antuñano Padilla destacó que en sus filas están compañeros suyos de la comunidad LGBT, académicos, artistas, empresarios, jóvenes, hombres y mujeres que buscan mejorar la calidad de vida de los habitantes del país.

Así, entre gritos y aplausos, los presidentes nacional y local de dicho instituto político, presentaron a "La Barby" Juárez, quien fungirá como coordinadora del deporte; mientras que el actor Alfredo Adame, será coordinador distrital en la Alcaldía Tlalpan.

Toshimi Jacob Hira Ugalde, exdirector de Fiscalización de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) -quien denunció un presunto fraude por más de 49 millones de pesos, por lo que actualmente está prófugo Jaime Slomianiski Aguilar, extitular de la AGU-, que fungirá como coordinador de relaciones exteriores y asuntos migratorios de las RSP.

Diego Sáenz Creel, abogado mercantil y financiero, quien fue titular del área Jurídica del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), participará como coordinador de enlace empresarial y coordinador en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Lesvi Gómez, activista por los Derechos Humanos, coordinará la alcaldía Tláhuac; Yazmín García, empresaria local, coordinará las labores progresistas en Benito Juárez.

Mientras que el sindicalista, José del Olmo, coordinará en la Alcaldía Xochimilco; Juan José Rodríguez, encabezará los trabajos del partido en Tlalpan; y Francisco Roque, empresario local, será coordinador en Gustavo A. Madero.