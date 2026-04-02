Derrame afecta a miles de pescadores

Ciudad de México.- El derrame de crudo ocurrido en el Golfo de México ha golpeado a 3.679 pescadores mexicanos que han tenido que recurrir a ayudas económicas del gobierno ante las limitaciones que enfrentan desde hace varias semanas para realizar su única actividad de sustento.

Así lo reconoció el miércoles la Secretaría de Agricultura al presentar un balance de los pescadores afectados por el derrame ocurrido hace un mes y que se ha extendido por las costas de los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas generando daños a la fauna y la flora de la región ya siete áreas naturales protegidas.

Según estimaciones de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), el gobierno ha tenido que apoyar a 2.879 pescadores en Tabasco y otros 800 en Veracruz con 15.000 pesos.

Mientras las autoridades y científicos investigan el origen del derrame, ambientalistas y pescadores denunciaron que las manchas de crudo se han extendido 933 kilómetros en las costas de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, superando los cálculos oficiales que estaban en 630 kilómetros.

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De acuerdo con un reporte que presentó el martes la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México, se han detectado 96 sitios con presencia del hidrocarburo, de los cuales 55 siguen sin atención.

Sobre el hidrocarburo recolectado, Pemex informó el lunes que se han recuperado 785 toneladas.