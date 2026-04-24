Derrames, en 29 estados

Veracruz, Ver.- Los 3 mil 951 derrames registrados en instalaciones de Petróleos Mexicanos entre 2020 y 2025 impactaron a 29 de las 32 entidades del país, golpeando con mayor fuerza a la región del golfo de México.

El 76% de los eventos se concentró en el corredor del golfo de México, afectando principalmente a Veracruz, Tabasco y Tamaulipas, en donde los ductos, refinerías, complejos industriales y plataformas conviven directamente con humedales, selvas, manglares y sistemas marinos.

Para el coordinador de la organización Conexiones Climáticas, Pablo Montaño, las regiones aledañas al golfo de México se han convertido en "zonas de sacrificio" para la industria petrolera.

"Podemos decir que, desgraciadamente, se han convertido y son tratadas de facto como zonas de sacrificio; es un sitio donde se normaliza la contaminación, se normaliza el envenenamiento de los cuerpos de agua y se vuelve parte de lo habitual", denunció el maestro en medio ambiente y desarrollo sustentable.

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En el corredor energético del golfo de México, Tabasco es la principal zona de extracción petrolera; Veracruz se especializa en transformación petroquímica y refinación, y Tamaulipas es punto de refinación. Esta región es la más golpeada por los derrames de crudo.

Según los informes de la dirección de Planeación, Coordinación, Desempeño y Sostenibilidad, y la subdirección de Servicios y Administración de Bienes de Pemex, Veracruz fue la entidad con más derrames entre 2020 y 2025, con mil 572 casos, 39% del total de 3 mil 951.

En este estado se reportaron vertidos, principalmente de agua-aceite, hidrocarburos, crudo, productos refinados y condensados, sustancias que afectan ríos y suelos, y representan riesgos ambientales y de seguridad por su inflamabilidad y toxicidad.