¿Derrota del PRI en Edomex será el fin del Grupo Atlacomulco?

TOLUCA, Méx., junio 11 (EL UNIVERSAL).- La derrota del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en las elecciones del domingo pasado, frente a Morena, no representa el fin del Grupo Atlacomulco como muchos piensan, opinaron expertos en temas electorales en el Estado de México, pues esa élite tricolor se ha fortalecido en casi un siglo, no sólo en la entidad, sino en todo el país, por lo que recibió un duro golpe, pero no suficiente para eliminarlo, por ahora.

"No estarán al frente del gobierno como tal, pero no dejarán de ser parte importante de lo que representa el Estado de México, del poder económico, el poder comercial, el poder financiero el poder económico", dijo Aldo Muñoz Armenta, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).

"Pudiese ser la terminación de ese grupo tan poderoso, pero también se prevé que va a haber una desbandada de esa gente que tradicionalmente tenía el poder con el Grupo Atlacomulco hacia Morena, se prevé que puedan transitar hacia ahora el partido ganador, dada la poca presencia que tuvo el PRI y obviamente el aniquilamiento en el Estado de México", opinó Santos Montes, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"No tiene manera de recuperarse de este castigo que le hizo el electorado, no hay posibilidades de que permanezca por más embajadas que le den a Alfredo del Mazo. Es muy pronto pensar en la próxima elección a gobernador, hay que pensar que las condiciones actuales no se van a repetir, es decir no va a haber un líder nacional de Morena tan sólido como AMLO y el poder desgasta", comentó Edmundo Cancino, exconsejero del Instituto Electoral del Estado de México.

Para Aldo Muñoz, los integrantes del Grupo Atlacomulco, que ya están en la tercera generación de esa estirpe política y que han contraído nupcias entre esas familias para acrecentar su poderío en todas sus facetas, tratarán de mantenerse vigentes con la llegada del nuevo gobierno distinto al PRI, por primera vez en casi un siglo.

"Seguramente van a buscar promover alcaldes, promover diputados locales, dudo mucho que se salgan de la política, a menos que haya una purga en el PRI, a menos que haya digamos una purga desde el gobierno morenista... yo creo que va se va a mantener muy débil", comentó.

Por esos nexos que lograron durante décadas con el gobierno mexiquense los miembros de esa élite política, que no es un mito, sino una realidad, afirmó el catedrático de la UNAM, Santos Montes, tienen concesiones en carreteras, en transporte público, son dueños de empresas proveedoras de servicios a la administración estatal y hasta de bancos, como la familia Hank, entonces será muy difícil que se aparten de la relación que existe con el Poder Ejecutivo.

"Prefieren estar bien con el gobierno, pero yo creo que van a seguir intentando buscar cómo doblar al gobierno morenista y si no, pues tratar de negociar con ellos, no estarán al frente del gobierno como tal, pero no dejarán de ser parte importante de lo que representa el Estado de México", expresó el investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UAEM.

"Es muy pronto para saber que Morena pueda repetir en seis años en el Estado de México, claro que si se sacan estimaciones en este momento está que ni mandado hacer para repetir con las condiciones políticas actuales, pero faltan seis años y hay que ver si surge algún líder emergente en la oposición que lideree una inconformidad, porque 2.7 millones de personas no votaron por Morena", mencionó Edmundo Cancino.

El poder del Grupo Atlacomulco

Isidro Fabela, al que se le considera el "padre" del Grupo Atlacomulco, gobernó de 1942 a 1945 la entidad; Alfredo del Mazo Vélez de 1945 a 1951; Salvador Sánchez Colín de 1951 a 1957; Alfredo del Mazo González de 1981 a 1986, Arturo Montiel Rojas de 1999 al 2006, Enrique Peña Nieto de 2006 al 2011 y Alfredo del Mazo Maza, actual mandatario, quien será el que le entregue la estafeta a Delfina Gómez, son identificados con esa agrupación priista.

De los recientes gobernadores del Estado de México, el ecatepense Eruviel Ávila Villegas, no emergió de ese grupo, pero fue "adoptado" por esa clase política del tricolor.

Según la tesis doctoral de Rogelio Hernández Rodríguez, "Amistades, compromisos y lealtades. Líderes y grupos políticos en el Estado de México 1942-1993", el Grupo Atlacomulco surgió con la llegada de Isidro Fabela a la gubernatura en 1942.

Fundó una élite que desde entonces ha dominado la política local y, más de una vez, la nacional, destaca el documento.

Esta élite, establece, sólo ha cambiado de dirigente mediante un procedimiento desconocido pero eficaz que ha permitido que políticos como Isidro Fabela, Gustavo Baz o Carlos Hank tuvieran mucho poder.

"Desde entonces, basta ser un político del Estado de México para pertenecer al Grupo Atlacomulco y cada gobernador no sólo le debe el cargo al líder en turno, sino que hasta le rinde cuentas de sus actos".

Jorge Jiménez Cantú, gobernador mexiquense en el periodo 75-81 aseguró durante el sepelio de Carlos Hank González, en agosto del 2001 que "nunca hubo un Grupo Atlacomulco, ni mucho menos que haya sido encabezado por el profesor". Lo que sí, dijo, es que fue un líder político nato.

Para Hernández Rodríguez el Grupo Atlacomulco es una derivación de la idea de una "familia revolucionaria".

Estas características, sólo han sido posibles por el férreo control de dirigentes que han heredado el poder y han sometido y controlado a todos los políticos, estableció.