Derrumbe de estructura del "Pirata" Fuente deja un herido

VERACRUZ, Ver., febrero 8 (EL UNIVERSAL).- La madrugada de este miércoles 8 de febrero parte de una estructura del estadio Luis "Pirata" Fuente se vino abajo, lo que provocó que un trabajador de tareas de mantenimiento del inmueble quedará herido por este hecho.

De acuerdo con los reportes policiales, al sitio acudieron elementos de la Cruz Roja y de Protección Civil, quienes canalizaron a un hospital de la zona al trabajador.

Esta madrugada un obrero fue rescatado luego de sufrir un accidente en la parte más alta del estadio Luis Pirata Fuente, mientras trabajaba retirando pesados bloques de concreto con ayuda de una grúa. El trabajador fue llevado a un hospital de la zona. Se reporta estable. pic.twitter.com/XRRzawobfs — Félix Márquez (@felyxmarquez) February 8, 2023

---Invierten 300mdp en rehabilitar estadioEn días pasados, el gobierno del estado anunció una inversión de 300 millones de pesos para rehabilitar el estadio, ante la posibilidad que regresará la Primera División, sin embargo el proyecto futbolístico se vino abajo.El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez reconoció ayer miércoles que no habrá ni futbol de primera división, debido a que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció que se cerró el ascenso y no se podrán incorporar nuevos equipos hasta el 2026.Destacó que actualmente no se cuenta ni con nombre y ni mascota, al tiempo de recordar que, debido a los adeudos que generó el equipo de Los Tiburones Rojos del Veracruz, el nombre estará vetado por siempre, por lo que se debe buscar otro nombre, incluso queda excluido el nombre de Escualos.Finalmente, adelantó que en próximas fechas se emitirá una consulta ciudadana, para que sean los veracruzanos quienes propongan el nombre de la mascota del futuro equipo nuevo de futbol que represente a la entidad.