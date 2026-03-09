Derrumbe en alcaldía Cuauhtémoc deja tres personas atrapadas

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se movilizó en las inmediaciones de la estación Metro San Antonio Abad, luego del presunto colapso de una estructura dentro de un edificio en construcción.

Un edificio de tres niveles en proceso de demolición colapsó de forma repentina la mañana de este lunes en la colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc, lo que dejó a varias personas atrapadas entre los escombros y provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, al momento del derrumbe había trabajadores dentro del inmueble ubicado sobre Calzada San Antonio Abad. Tras el colapso, equipos de rescate lograron sacar con vida a dos personas que se encontraban atrapadas dentro de la estructura.

Sin embargo, las autoridades indicaron que al menos tres personas más podrían seguir bajo los restos del edificio, por lo que continúan las labores de búsqueda. Para apoyar en la localización de posibles víctimas, fue activada una célula de rescate con binomios caninos especializados.

En el lugar trabajan elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, bomberos y personal de protección civil capitalino, quienes mantienen acordonada la zona para facilitar las maniobras.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa Venegas, se encuentra en el sitio coordinando los trabajos de los equipos de emergencia.

El inmueble siniestrado se ubica cerca de las instalaciones de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

Las autoridades continúan con la remoción de escombros y la búsqueda de posibles sobrevivientes.

Tras el derrumbe de un edificio en demolición, ubicado sobre San Antonio Abad, la jefa de gobierno, Clara Brugada, reportó que actualmente hay tres personas atrapadas y se están haciendo los esfuerzos para rescatarlas.

Desde el lugar, la mandataria capitalina indicó que se vinieron abajo tres losas dentro de un predio privado.

Hay una persona rescatada que fue trasladada al Hospital Rubén Leñero.

Afirmó que aunque no es "una cosa tan sencilla", los rescatistas cuentan con la experiencia, por lo que se actuará "conforme las posibilidades lo permitan y poder rescatar a las tres personas que entendemos que ahorita están atrapadas".

Precisó que una persona lesionada fue trasladada al hospital Rubén Leñero. Había otras 13 personas que no tuvieron ninguna complicación.

Por otro lado, indicó que todavía no se sabe la causa del colapso, aunque adelantó que la empresa responsable está por llegar a la zona.

Por su parte, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), Myriam Urzúa, precisó que fueron desalojadas 57 personas debido a este derrumbe.