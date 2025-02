Desafuero de Alejandro Moreno: ¿Una acusación injusta?

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, afirmó que su dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, "fue acusado injustamente". Lo anterior previo a que la sección instructora, que sesiona el próximo miércoles, reviva su desafuero.

"Alejandro Moreno fue acusado injustamente y se trajo acá una solicitud para quitarle el fuero. Primera cosa, se agotó ese procedimiento cuando la misma Fiscalía del Estado de Campeche, notificó que las pruebas eran inválidas. Entonces, ¿qué sucedió en aquel entonces?, estoy hablando de memoria, si no viene acompañada la solicitud de las pruebas, pues no se puede analizar y entonces se desechó. Si el señor Hugo Éric quiere saber qué pasó en ese expediente, pues que recurra a las instancias de aquí y no va a encontrar pruebas. ¿Por qué?, porque la Fiscalía del Estado de Campeche notificó".

Moreira Valdez explicó que para que proceda una solicitud de desafuero en la Sección Instructora, debe haber un expediente con pruebas: "Pero ahí no hay pruebas, no hay pruebas, entonces es un expediente cerrado".

El líder tricolor cuestionó el motivo por el que se pretenda revivir el caso, y advirtió que posiblemente sea para presionar políticamente al PRI por sus posturas políticas.

"Nos llama la atención por qué lo usa. Si para presionarnos por nuestras posturas políticas, si le son incomodas lo que está diciendo el presidente del partido o si el personaje este quiere ser popular. Pero ese fue desechado por esa razón y él no debe de saber, en términos claros, si revisa el expediente, él nada más puede ver una solicitud sin pruebas y que dice la ley que tenemos, o tenían que tener que analizar las pruebas", concluyó.