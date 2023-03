Desalojan escuela en Chiapas por presunto alumno armado

A-AA+

TUXTLA, GUTIÉRREZ, Chis., marzo 6 (EL UNIVERSAL).- Alumnos de la escuela secundaria No. 64 del ejido Plan de Ayala, en Tuxtla Gutiérrez, fueron desalojados el mediodía de este lunes, debido a una denuncia que alertó del ingreso al plantel de un estudiante, supuestamente en posesión de un arma de fuego, informaron fuentes de seguridad.

El reporte indicó que agentes de la Policía Municipal acudieron al centro educativo a verificar la situación, en redes sociales, trascendió el desalojo preventivo escolar en esa zona del poniente de la ciudad.

En el sitio "se tuvo conocimiento por curiosos, que alertaron a los docentes respecto a un alumno que supuestamente ingresó al plantel con un arma de fuego", se informó.

Agentes policíacos establecieron contacto con el director de la escuela, Celedonio Nigenda Capito, quien únicamente comentó "de un problema al interior del plantel".

Por esa razón, agregaron las fuentes, el directivo convocó a una reunión "con todos los docentes, sin informar acerca del posible ingreso de un arma de fuego".

Indicaron que de manera extraoficial se supo que un padre de familia fue testigo "de cuando un alumno metió el arma a la escuela".

Por tanto, dicho padre "alertó al director desde las 8:30 horas; no obstante, el desalojo de los alumnos se realizó hasta las 11:30 horas", consignó el reporte de seguridad.

Sobre el caso, afirmaron, que tanto el director y los docentes de la escuela secundaria No. 64 "se mantienen herméticos ante la situación".

Se precisó, asimismo, que el personal de Seguridad Pública se hizo presente en la institución educativa y "mantendrá los patrullajes de forma permanente" para disuadir cualquier acción violenta en la referida escuela.