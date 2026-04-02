Desaparece operador de dron Juan Díaz en mina Santa Fe, Sinaloa
El colapso de una presa en la mina Santa Fe dejó atrapados a cuatro mineros; uno fue rescatado con vida.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Juan Díaz, quien es ingeniero y funge como operador de un dron en N+ de Televisa, desapareció en los alrededores de la mina Santa Fe, localizada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.
Desaparición de operador de dron en mina Santa Fe
De acuerdo con dicha área de noticias de la televisora Televisa, esta aeronave no tripulada cayó a causa de algún inhibidor de señal, Díaz acudió a buscarla a unos 500 metros, aproximadamente del lugar y a partir de entonces se desconoce su paradero.
Colapso y rescate en mina Santa Fe
El pasado 25 de marzo colapsó una presa al interior de la mina Santa Fe, causando que cuatro empleados quedaran atrapados. No fue hasta el lunes que uno de ellos, José Alejandro Cástulo Colín, fue rescatado con vida.
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que reforzaría esfuerzos con el fin de rescatar a los tres mineros faltantes en un "entorno de extrema complejidad".
