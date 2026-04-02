El Cigala llena Fundadores en el Festival de Primavera

El Cigala llena Fundadores en el Festival de Primavera

Desaparece operador de dron Juan Díaz en mina Santa Fe, Sinaloa

El colapso de una presa en la mina Santa Fe dejó atrapados a cuatro mineros; uno fue rescatado con vida.

Por El Universal

Abril 02, 2026 09:56 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 2 (EL UNIVERSAL).- Juan Díaz, quien es ingeniero y funge como operador de un dron en N+ de Televisa, desapareció en los alrededores de la mina Santa Fe, localizada en el municipio de El Rosario, Sinaloa.

De acuerdo con dicha área de noticias de la televisora Televisa, esta aeronave no tripulada cayó a causa de algún inhibidor de señal, Díaz acudió a buscarla a unos 500 metros, aproximadamente del lugar y a partir de entonces se desconoce su paradero.

El pasado 25 de marzo colapsó una presa al interior de la mina Santa Fe, causando que cuatro empleados quedaran atrapados. No fue hasta el lunes que uno de ellos, José Alejandro Cástulo Colín, fue rescatado con vida.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que reforzaría esfuerzos con el fin de rescatar a los tres mineros faltantes en un "entorno de extrema complejidad".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

SLP

El Universal

El colapso de una presa en la mina Santa Fe dejó atrapados a cuatro mineros; uno fue rescatado con vida.

Amnistía Internacional pide cooperación para crisis de desapariciones en México
Amnistía Internacional pide cooperación para crisis de desapariciones en México

Amnistía Internacional pide cooperación para crisis de desapariciones en México

SLP

EFE

El Comité de la ONU señala 819 acciones urgentes por desaparición forzada en México entre 2012 y 2026.

AFAC investiga desplome de avioneta en Puebla con cuatro muertos
AFAC investiga desplome de avioneta en Puebla con cuatro muertos

AFAC investiga desplome de avioneta en Puebla con cuatro muertos

SLP

El Universal

Una persona murió tras ser trasladada a hospital; la AFAC inició la investigación administrativa.

Gobierno mexicano libra pago millonario por estafa en CDMX
Gobierno mexicano libra pago millonario por estafa en CDMX

Gobierno mexicano libra pago millonario por estafa en CDMX

SLP

SinEmbargo.mx

Héctor Serrano y Federico Döring vinculados a concesión atípica que derivó en litigio internacional.