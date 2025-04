Segob a Naciones Unidas: "No existe la desaparición forzada"

CIUDAD DE MÉXICO, abril 8 (EL UNIVERSAL).- Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), aseguró que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) no ha solicitado a México información oficial sobre la desaparición forzada de personas, pese a que anunció que iniciará un procedimiento debido a la crisis de desapariciones que vive el país.

En entrevista, el subsecretario reiteró que la postura del gobierno de México es que la desaparición forzada cometida por autoridades "no existe desde hace mucho tiempo", y luego especificó que "al menos desde el gobierno anterior".

"Este comité de la ONU abordó un tema que no estaba en el orden del día, que no lo hizo del conocimiento del gobierno de México y, por lo tanto, no ha recabado información, y nos sorprende, porque no se ha solicitado información al gobierno de México", dijo Medina Padilla.

El subsecretario afirmó que en México "ya no existe el delito de desaparición forzada", aquella que comete el Estado con agentes de fuerzas del propio Estado. Pero luego precisó que "no al menos en esta administración ni en la pasada".

Sobre la posible omisión y colusión de diversas autoridades con el crimen organizado para llevar a cabo desapariciones, el subsecretario de Derechos Humanos destacó que desde el gobierno federal se pretende coordinar esfuerzos con fiscalías y comisiones de búsqueda en los 32 estados para evitar impunidad y corrupción de autoridades locales.

"Tenemos la responsabilidad no solamente de trabajar de la mano con las víctimas y sus familiares, sino con la investigación, porque la encomienda que tenemos de la Presidenta es que tiene que haber verdad y justicia", dijo.

El pasado 4 de abril el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU anunció que abriría un procedimiento para analizar el fenómeno de la desaparición forzada en el país y determinar si lleva el asunto hasta la Asamblea General.

Olivier de Frouville, presidente del comité, reconoció que México enfrenta una situación preocupante por las desapariciones, ante lo que decidió aplicar tres procedimientos extremos, entre ellos acciones urgentes y de comunicaciones individuales.

Postura de la CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que encabeza Rosario Piedra Ibarra, criticó al Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU y dijo que está descontextualizado.

"Creemos que el posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país y se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México", argumentó la CNDH.