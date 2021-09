Desarticulan caravana migrante en Mapastepec

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) desarticularon la caravana de migrantes haitianos y de otros países, en el municipio de Mapastepec.

Posterior al operativo, donde fueron asegurados decenas de extranjeros, el INM informó que hará una revisión al estatus migratorio de personas originarias de Haití.

La institución federal aseguró en un comunicado que durante "el operativo de control y verificación" realizado en colaboración con la GN, "no hubo separación de familias".

El despliegue sorprendió a los migrantes cuando descansaban en el parque central de Mapastepec, a donde arribaron la tarde del lunes en su huída de varios intentos de captura.

Los haitianos, y migrantes de Cuba, Venezuela, Colombia y de Centroamérica escaparon por las calles y ranchos en esa zona costera, aunque otros fueron detenidos.

Los migrantes descansarían en Mapastepec en espera de la segunda caravana que llegó a Escuintla.

Una fuente de seguridad indicó que fueron "rescatados" 70 migrantes, y otros 24 se entregaron de "manera voluntaria".

El INM informó que realizará una revisión de manera particular al estatus migratorio de los haitianos; aseguró que durante el operativo del martes no hubo separación de familias, y afirmó que trabaja con organismos internacionales para ofrecer oportunidades laborales a los migrantes.

"Quien haya iniciado una solicitud de refugio" en Chiapas, por su beneficio debe permanecer en la entidad hasta que su solicitud sea resuelta", afirmó Migración.