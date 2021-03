Descarta AMLO expropiaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que empresarios se mostraran preocupados por considerar que la iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos que se envió al Congreso deja a la inversión privada en una situación vulnerable, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se respetarán los contratos vigentes, y descartó expropiaciones.

En la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo indicó que ya se no entregarán más contratos, pues señaló que se necesita proteger a Petróleos Mexicanos (Pemex) y garantizar que México no dependa del extranjero.

"Ojalá y la lean [la ley] los legisladores, y los comentaristas de medios de comunicación para que no se eche a andar una campaña hablando de expropiación. Ha quedado claro de que no se va a llevar a cabo, si no es necesario, una reforma constitucional en materia de energéticos.

"Se les van a respetar los 70 contratos quienes tienen contratos vigentes, sólo que ya no vamos a entregar más contratos. Si se aprueba la ley, porque también necesitamos proteger a Pemex para garantizar el abasto de gasolinas no podemos estar dependiendo del extranjero".

Este lunes, funcionarios y representantes del sector aseguraron que "hay preocupación" por esta ley no sólo entre gasolineros sino entre comercializadores y transportistas, pues indican que la inversión privada está en situación vulnerable cuando mencionan que por seguridad energética, la autoridad podrá intervenir.

Son 198 permisos

Son 198 y no 20 mil los permisos de importación de combustibles que se mantienen vigentes, aseguró el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal.

El legislador dijo que la laxitud en la entrega de estos permisos motivó la reforma a la Ley de Hidrocarburos que presentó el Presidente.

"Al cierre de la administración del presidente Peña había mil permisos, no es exacto que se trate de 20 mil permisos de exportación de gasolina vigentes", dijo.

"La laxitud de la entrega de permisos de importación al sector privado fue lo que motivó esta reforma para ordenar la importación y entrada de combustible y evitar el contrabando.

"Actualmente el número de permisos vigentes corresponde a menos de 200: 110 permisos para importar gasolina y 88 para importar diesel".

El legislador también consideró inexactas las preocupaciones de los expertos respecto a que la iniciativa tenga como objetivo de ser una expropiación disfrazada o una nacionalización.

"No es una expropiación, sino de tener un marco legal claro y eficiente", concluyó.