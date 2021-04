Descarta AMLO tendencia rumbo a tercera ola de Covid-19; pide a ciudadanos que se sigan cuidando

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que de acuerdo con el reporte de inicio de semana los contagios de Covid-19 están disminuyendo y no hay tendencia que pueda representar que vamos hacia una tercera ola.

"Está disminuyendo, no hay una tendencia hacia el alza que nos pueda representar que habrá una tercera ola, toco madera y convoco, de manera respetuosa, a seguirnos cuidando, porque eso es lo más importante, actuar con libertad y seguirnos cuidando".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aseguró que afortunadamente hay menos contagios, pero hizo un llamado a la ciudadanía para que no baje la guardia con las medidas sanitarias.

Respecto al plan de vacunación, adelantó que esta semana concluye la vacunación a los adultos mayores con -al menos- una dosis como se comprometió.

El Presidente aseguró que va avanzado el proceso de vacunación de los maestros y este martes se dará un informe completo.