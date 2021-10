Descarta FGR tortura y violación en el caso Ravelo

A través de un comunicado la FGR precisó que el joven falleció debido a una neumonía no relacionada con algún golpe recibido durante su detención. Esto, luego de que durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en el caso Ravelo no habrá impunidad.

La FGR indicó que elementos de la Fiscalía General del Estado de Yucatán falsearon dictámenes periciales y presionaron ilícitamente a testigos para proceder penalmente contra los policías municipales que detuvieron al joven y a quienes la madre de Ravelo señaló por supuestamente torturar y violar a su hijo.

Por ello, la FGR informó que ejercerá acción penal en contra de tres funcionarios de la Fiscalía yucateca y continuará investigando una posible negligencia médica, por parte de médicos del Hospital General del Estado.

"Se determinó, a través de periciales en medicina, la situación de salud de la víctima, lo cual se omite por respeto. Se llevaron a cabo también testimoniales de personas que convivieron con él en los meses previos a su muerte", indicó la FGR.

El organismo recordó que la mamá del joven acudió a sus oficinas presentar una denuncia por tortura el pasado 18 de agosto de 2021.

Como parte de las diligencias de investigación reunió más de 50 testimoniales, 45 periciales en medicina forense, química, genética, mecánica de lesiones, criminalística, audio, video e informática, entre otros.

Así como más de 35 informes de Policía Federal Ministerial (PFM) y tres inspecciones ministeriales; la exhumación del cadáver y la necropsia.

"Se analizaron las videograbaciones de la totalidad de los hechos, desde el momento de su detención, hasta su llegada a la cárcel (11 minutos). Igualmente, se analizaron los videos de su estancia en la cárcel (24 horas).

"Del análisis de todos los videos, no se advierte violación a los derechos humanos o comisión de algún delito. Sólo se advierten maniobras de sujeción respecto de la persona que se resiste al arresto. (Todos los videos están a disposición de los ofendidos y lo estarán a disposición del Juez competente, en su caso)", precisó.

La FGR concluyó que las lesiones ocasionadas a José Eduardo coinciden con las maniobras de sujeción realizadas a una persona que se resiste al arresto y que tardan en sanar menos de 15 días, por lo que no ponen en peligro la vida.

Esto, coincide con las declaraciones de los testigos de que el joven se resistió al arresto, mientras que en la declaración que emitió antes de morir, los número y colores de la patrulla que señaló no corresponden a la evidencia de su detención pues no existen tales uniformes y características.

"La búsqueda se amplió a todas las corporaciones que operan en la zona conurbada de Mérida, incluyendo policía estatal y municipales de Mérida y Kanasín", añadió la Fiscalía.