Descarta Marko Cortés elección primaria para elegir candidato

El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, descartó que en el proceso que encabezará ese partido para elegir al candidato presidencial en el 2024 por parte de la Alianza Va por México, sea por el método de una elección primaria como lo están demandando aspirantes del PRI y organizaciones de la sociedad civil.

Cuestionado por EL UNIVERSAL respecto a este tema, recordó que el PAN siempre impulsó "una elección primaria constitucional, sí lo impulsamos, de hecho ahí está la iniciativa presentada, pero organizada por el INE, con altísima promoción, donde ese mismo día todos los partidos eligieron a sus candidatos, porque si no entonces las clientelas de otros lados se te van a meter acá".

"Tendría que ser el mismo día todos los partidos políticos, con altísima promoción y difusión, para que entonces pudiéramos tener ese modelo que propusimos nosotros, pero que finalmente no se logró", dijo en rueda de prensa durante la reunión plenaria de senadores del PAN en la ciudad de León.

Subrayó que en el proceso de selección de candidato presidencial están abierta a la participación de aspirantes de otros partidos, de la sociedad civil, obviamente panistas, pero aclaró que será con "apego absoluto a nuestras reglas democráticas a un proceso abierto, donde van a poder participar todos los interesados, de fuera y de dentro".

Sin la presencia de los gobernadores panistas que aspiran a la candidatura presidencial, ni siquiera el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez, dijo que en este proceso podrán todos los mexicanos expresarse, "por qué razón, porque vamos a tener mediciones, porque vamos a tener encuestas y porque lo que nos mueve, repito, no es tener una candidatura, es cambiar a México, es corregir el rumbo".

Indicó que se busca ganar para gobernar, para tener el primer gobierno de coalición. "Y de hecho, con quien tenga la capacidad también de sostener ese gobierno de coalición con todo el plan programático que sea presentado en su momento".

Cabe destacar que la senadora del PRI, Beatriz Paredes, quien aspira a la candidatura presidencial opositora, se pronunció por una elección primaria.